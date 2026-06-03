Xiaomi 18 Pro : écran 6,4 pouces, batterie 7000 mAh et caméras 200 Mpx

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Xiaomi 18 Pro : écran 6,4 pouces, batterie 7000 mAh et caméras 200 Mpx

Le célèbre insider chinois Digital Chat Station a révélé de nouveaux détails sur le futur smartphone phare. Selon Gizmochina et les commentaires sur la page de la source, il s'agit du Xiaomi 18 Pro. L'appareil devrait être équipé d'un écran compact de 6,4 pouces. L'écran aura un format 19,5:9, des bordures ultra-fines, une surface plate et des coins nettement arrondis. La résolution d'image correspondra au format 2K. Ixbt.com rapporte cette information. actualités rapporte.

Selon Digital Chat Station, la série Xiaomi 18 Pro inaugurera plusieurs technologies exclusives. Outre un écran amélioré, des changements majeurs sont attendus au niveau des capacités photo, de la technologie de batterie et du matériel global. L'une des principales nouveautés sera un double système de caméras de 200 mégapixels.

Un autre aspect unique du smartphone concerne son alimentation. L'appareil serait équipé d'une batterie au silicium de nouvelle génération d'une capacité d'au moins 7000 mAh. Cela garantit une grande autonomie dans un boîtier compact. De plus, l'insider Smart Pikachu note que Xiaomi envisage l'utilisation d'applications de bureau alimentées par l'IA sur des écrans secondaires.

Cette fonctionnalité pourrait apparaître non seulement sur le Xiaomi 18 Pro, mais aussi sur l'écran externe du prochain smartphone pliable de la marque, le Xiaomi 18 Fold. Le lancement officiel de la série Xiaomi 18 est prévu pour l'automne 2026. Bien que l'entreprise n'ait pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, ce modèle phare suscite un vif intérêt dans le monde technologique.

XiaomiSmartphoneTechnologieGadgetXiaomi 18 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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