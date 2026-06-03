Coralogix lève 200 M$ pour surveiller les agents IA

La startup Coralogix, basée à Boston et fondée en Israël, a levé 200 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table. L'entreprise estime que la prolifération des agents IA stimule la demande d'outils de nouvelle génération pour observer, dépanner et gérer les systèmes logiciels autonomes. Techcrunch.com rapporte .

Ce financement de Série F intervient seulement 11 mois après que Coralogix a levé 115 millions de dollars en Série E, illustrant la rapidité avec laquelle l'intérêt des investisseurs pour les entreprises d'infrastructure IA augmente. Après cette levée, la valorisation de la startup atteint 1,6 milliard de dollars. Le tour a été mené par Advent et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC).

Fondée en 2014, Coralogix aide les entreprises à surveiller leurs systèmes logiciels en analysant les données opérationnelles telles que les logs, les métriques et les traces. La plateforme compte actuellement plus de 5 000 clients dans le monde, dont IBM, Tradeweb et JFrog. L'entreprise concurrence des géants comme Datadog, New Relic et Splunk.

Selon Ariel Assaraf, fondateur et PDG de Coralogix, plus de la moitié des clients entreprise utilisent désormais un agent IA nommé Olly ou leurs propres modèles IA pour l'investigation des incidents. Les ingénieurs délaissent les tableaux de bord traditionnels au profit des assistants IA et des interfaces en ligne de commande (CLI).

L'entreprise a annoncé une croissance de ses revenus de plus de 60 % l'an dernier, dépassant les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Coralogix emploie désormais plus de 600 personnes dans le monde, les nouveaux fonds étant destinés au développement de produits IA, aux solutions de sécurité et à l'expansion mondiale.