Wander : Un nouvel outil pour explorer le petit monde d'Internet

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Wander : Un nouvel outil pour explorer le petit monde d'Internet

Alors que les moteurs de recherche sont de plus en plus saturés de résumés IA et de contenus commerciaux, de nombreux projets émergent pour rendre Internet plus sincère et humain. L'une de ces initiatives est Wander Console, une console web open source et auto-hébergée. Cet outil permet aux utilisateurs de découvrir facilement des sites intéressants recommandés par des développeurs et créateurs indépendants. Techcrunch.com rapporte à ce sujet. rapport .

Créé par le développeur londonien Susam Pal, le projet Wander s'inspire d'outils classiques comme StumbleUpon. Selon Pal, il a décidé de développer cette idée après avoir vu l'outil « small web » du moteur de recherche Kagi. Wander ne couvre pas seulement les blogs, mais aussi des mini-applications inhabituelles, des jeux et des projets web personnels.

L'utilisation du système Wander est très simple : un propriétaire de site doit simplement télécharger deux fichiers (index.html et wander.js) sur sa ressource. Aucune base de données complexe ni code serveur n'est nécessaire, et il peut même être hébergé via GitHub Pages. Lorsque le bouton « Wander » installé est cliqué, le système redirige aléatoirement l'utilisateur vers un autre site intéressant et créatif.

Actuellement, de nombreux utilisateurs personnalisent leurs consoles de manière unique. Par exemple, certains choisissent des designs rétro, tandis que d'autres constituent des listes de sites créés par des personnes spécifiques. Des projets comme celui-ci visent à restaurer l'atmosphère créative des débuts d'Internet et la liberté offerte par des plateformes comme Geocities.

WanderInternetTechnologieOpen SourceStumbleUpon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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