Amazon affiche des images générées par l'IA dans les résultats de recherche

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Amazon affiche des images générées par l'IA dans les résultats de recherche

Amazon a annoncé que son application d'achat affichera désormais des images de produits générées par l'IA en fonction des requêtes de recherche des utilisateurs. Cette nouveauté soulève des questions sur l'utilité des images synthétiques sur une plateforme vendant des produits réels. Selon un article du blog de l'entreprise, cette fonctionnalité aide les acheteurs à trouver des articles qu'ils recherchent sans en connaître le nom exact. Techcrunch.com rapporte .

Comment fonctionne le nouveau système ? Par exemple, lorsqu'un utilisateur saisit une requête, des images de produits générées par l'IA dans divers styles apparaissent sous les suggestions de saisie semi-automatique. Si vous recherchez « robe à carreaux bleus », le système affiche des variantes visuelles de robes de différentes longueurs et manches. La sélection de l'une de ces images utilise la technologie de recherche visuelle d'Amazon pour accéder à une liste de produits réels correspondant exactement à ce style.

Cependant, les experts trouvent cette approche un peu étrange. Premièrement, elle pourrait induire les acheteurs en erreur : les utilisateurs risquent d'être déçus s'ils veulent acheter le produit exact de l'image mais ne le trouvent pas dans les résultats. Deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi utiliser des images synthétiques alors que le site héberge déjà des millions de photos de produits réels.

Amazon intègre activement l'IA à sa plateforme ces derniers temps. Auparavant, l'entreprise avait lancé des fonctionnalités telles que des résumés d'avis par l'IA, des avis audio courts et Amazon Lens Live. De plus, Alexa for Shopping, qui comprend mieux les requêtes vocales et textuelles, a récemment remplacé le chatbot IA Rufus.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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