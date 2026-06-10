IPO de SpaceX : Les centres de données spatiaux et les grands projets d'Elon Musk

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IPO de SpaceX : Les centres de données spatiaux et les grands projets d'Elon Musk

Vendredi, SpaceX fera son entrée en bourse et les investisseurs attendent cet événement avec une grande excitation. Selon les rapports, la demande pour l'offre d'actions de 75 milliards de dollars est extrêmement élevée, certains investisseurs institutionnels étant prêts à acheter des blocs de 10 milliards de dollars de l'empire d'Elon Musk. Bien que les grandes IPO échouent souvent et que l'entreprise soit actuellement déficitaire, les investisseurs technologiques ont déjà appris à ne pas parier contre Musk. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La base des plans financiers de SpaceX est constituée par l'activité des centres de données orbitaux, qui s'est structurée au cours des 18 derniers mois. À travers cette vision, Musk vise à consolider son conglomérat avant l'IPO. Ce projet ambitieux nécessite au moins trois prouesses d'ingénierie complexes : une fusée réutilisable, une nouvelle usine de puces américaine et la production de satellites à une vitesse sans précédent. Un tel plan d'affaires divise les analystes quant à la valorisation de l'entreprise.

La société de recherche Morningstar et le professeur de l'Université de New York, Aswath Damodaran, évaluent SpaceX à un niveau inférieur aux 1,8 billion de dollars annoncés par les banquiers. Morningstar a évalué l'entreprise à 825 milliards de dollars, tandis que Damodaran l'a estimée à 1,2 billion de dollars. Cet écart résulte de la combinaison du plus grand monopole spatial mondial avec l'activité AI, beaucoup plus risquée. Les analystes estiment que si les lancements spatiaux et le réseau Starlink sont les parties les plus attractives, la direction AI reste la plus incertaine.

Dans son rapport S-1, SpaceX voit l'opportunité principale dans le secteur de l'AI d'entreprise. L'entreprise s'appuie sur des outils de programmation acquis auprès de l'équipe Cursor et sur le projet Macrohard, axé sur la création d'agents numériques effectuant des tâches de bureau. SpaceX a évalué la taille de ce marché à 22,7 billions de dollars. Parallèlement, l'entreprise a signé des contrats pour vendre d'importantes capacités de calcul à des géants comme ses concurrents Anthropic et Google.

Une telle stratégie n'est pas étrangère aux entreprises de Musk : SpaceX lance souvent les satellites des concurrents de Starlink dans l'espace. Cependant, dans la situation actuelle, l'entreprise n'agit pas en tant que leader, mais en tant que poursuivant. Opérer en tant que fournisseur "neocloud" peut être rentable à court terme, mais la question principale reste ouverte : est-il préférable d'être un fournisseur de puissance de calcul dans la chaîne technologique AI ou un créateur de modèles ?

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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