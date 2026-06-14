La première taïkonaute de Hong Kong change d'apparence dans l'espace : la Chine dévoile de nouvelles images

De nouvelles images vidéo de la station spatiale chinoise Tiangong ont attiré l'attention du monde entier. Les séquences montrent un changement notable dans l'apparence de Lai Ka-ying, la première femme taïkonaute de l'histoire de Hong Kong, notamment un gonflement du visage. Ce phénomène est considéré comme un processus naturel lié à l'impact de la microgravité sur le corps humain. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

Les experts expliquent qu'en apesanteur, les fluides corporels se redistribuent. Sur Terre, les fluides descendent, mais en orbite, ils remontent vers la tête et le visage. Par conséquent, le visage des astronautes semble temporairement gonflé et arrondi. On peut également voir les cheveux de Lai Ka-ying flotter vers le haut en apesanteur.

Mission scientifique sur la station orbitale

Actuellement, Lai Ka-ying effectue des tâches planifiées avec le commandant Zhu Yangzhu et le taïkonaute Zhang Zhiyuan. L'équipage est en orbite depuis trois semaines. En peu de temps, ils ont finalisé la réception de la station avec le vaisseau Shenzhou-21, terminé les processus de rotation et réussi l'opération de désamarrage du vaisseau habité Shenzhou-22.

L'une des étapes les plus importantes de la mission a été l'installation d'équipements à l'extérieur de la station pour la recherche en radiobiologie. Il s'agit de la quatrième opération majeure dans ce domaine, visant à étudier les effets du rayonnement cosmique sur les organismes vivants.

Les taïkonautes ont placé trois échantillons expérimentaux importants dans l'environnement spatial :

Nanoenzymes ;

Actinomycètes (bactéries filamenteuses) ;

Graines de plantes.

Ces échantillons biologiques resteront dans les conditions extrêmes de l'espace pendant cinq mois, exposés à un rayonnement intense et à des variations de température. Les scientifiques prévoient d'obtenir des données précieuses sur les effets à long terme des radiations spatiales sur les objets biologiques.

Ces recherches sont vitales pour les futurs vols spatiaux habités de longue durée, notamment les missions vers d'autres planètes. Ces études scientifiques, menées dans le cadre du programme spatial chinois, devraient contribuer de manière significative au développement de la biologie spatiale.