Adobe intègre son assistant AI dans Premiere, Illustrator et InDesign

Adobe a considérablement mis à jour son assistant d'intelligence artificielle (AI) Firefly, en l'intégrant dans des applications populaires telles que Premiere, Illustrator, InDesign et Frame.io. Cette étape ouvre une nouvelle ère dans l'automatisation des processus complexes pour les designers et les monteurs vidéo. Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser l'AI directement pour créer des brand kits, préparer des vidéos de produits et travailler sur des storyboards. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, la version mise à jour de Firefly permet désormais aux utilisateurs d'enregistrer n'importe quel élément créé comme un composant distinct et de le réutiliser dans d'autres projets. Cette fonction facilite particulièrement le travail des spécialistes créant du contenu pour plusieurs plateformes. Adobe enrichit progressivement son écosystème avec des outils AI simples et efficaces, semblables au service Canva.

Nouvelles possibilités de traitement vidéo et graphique

Pour les utilisateurs de Premiere Pro, l'assistant AI est devenu un véritable allié. Il prend en charge les tâches techniques telles que le tri automatique des fichiers, le renommage groupé des clips vidéo, l'identification des questions d'interview et le placement de marqueurs aux moments clés. Cela permet aux monteurs de se libérer des tâches fastidieuses et chronophages pour se concentrer davantage sur le processus créatif.

Dans Illustrator, l'intelligence artificielle s'occupe de tâches telles que le réorganisation des calques (layers) et la vérification des polices manquantes dans le document. De plus, Adobe a introduit la nouvelle fonction "Elements". Grâce à elle, les personnages, objets et décors créés par l'AI peuvent être enregistrés dans une base de données spécifique pour une utilisation ultérieure. C'est essentiel pour assurer la cohérence entre les projets.

Travail d'équipe et intégration

L'entreprise a également implémenté la fonction "Projects" pour le travail collaboratif. Cette fonction permet de stocker toutes les ressources disponibles en un seul endroit et de partager le contexte du projet avec les membres de l'équipe. Par exemple, les groupes travaillant sur des campagnes de marque ou des séries vidéo ont accès simultanément à tous les matériaux nécessaires.

Firefly est actuellement pris en charge non seulement par les produits Adobe, mais aussi par des systèmes AI externes tels que ChatGPT, Claude et Copilot. L'entreprise prévoit prochainement d'établir des partenariats avec Google Gemini et Slack. L'objectif principal d'Adobe est d'automatiser complètement des processus qui comprenaient auparavant des dizaines d'étapes en créant un assistant AI unique capable de fonctionner à travers plusieurs applications.

Création de logos et de palettes de couleurs en décrivant le style de la marque ;

Préparation de vidéos de produits professionnelles à partir de simples photos ;

Création automatique de storyboards pour les projets vidéo ;

Édition et partage collaboratif de projets.

Actuellement, la plupart de ces nouvelles fonctions sont en phase de bêta-test fermé et devraient être ouvertes à tous les abonnés dans les prochains mois. Ces changements rendent les logiciels Adobe attractifs non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les nouveaux utilisateurs souhaitant obtenir des résultats rapides grâce à l'AI.