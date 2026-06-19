Blue Origin se remet de l'explosion : New Glenn se prépare au vol d'ici la fin de l'année

·14·Technologie
Blue Origin se remet de l'explosion : New Glenn se prépare au vol d'ici la fin de l'année

La société Blue Origin, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, a entamé des travaux intensifs pour remédier aux conséquences de l'explosion de la fusée New Glenn survenue le 28 mai et pour rétablir les vols. Bien que cet incident survenu au complexe de lancement LC-36 du cap Canaveral représente un défi sérieux pour les plans de l'entreprise, la direction n'a pas renoncé à son intention d'effectuer les premiers vols spatiaux d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Lors de la conférence VivaTech à Paris, Jeff Bezos et le PDG de l'entreprise, Dave Limp, ont fourni des détails sur l'incident et les plans futurs. Selon eux, l'explosion a causé des dommages importants à l'aire de lancement : notamment, la tour paratonnerre s'est effondrée et le complexe de transport et d'installation permettant de redresser la fusée a été complètement détruit. Selon ixbt.com, les travaux de nettoyage du site sont déjà terminés et le processus de reconstruction a commencé.

Malgré l'ampleur des dégâts, la direction de Blue Origin souligne que la situation aurait pu être pire. Les parties les plus critiques du site de lancement, notamment les réservoirs de carburant et les équipements au sol principaux, n'ont pas été endommagés. Actuellement, plus de 400 engins de construction spécialisés sont à l'œuvre sur le site, ce qui témoigne de la rapidité de la reconstruction.

Modifications techniques et mesures de sécurité

Pour l'instant, Blue Origin n'a pas révélé les causes exactes de l'explosion, mais les experts supposent que certaines modifications seront apportées à la structure de la fusée et à l'infrastructure au sol. Selon Dave Limp, un nouveau schéma d'installation de la fusée sur la table de lancement pourrait être appliqué à l'avenir. Cela réduirait le risque de perdre le coûteux complexe de transport et d'installation lors d'éventuels accidents futurs.

Malgré cet incident regrettable, le portefeuille de commandes de l'entreprise reste conséquent. Blue Origin continue sa collaboration avec la NASA dans le cadre du programme lunaire Artemis et travaille sur le développement de l'atterrisseur Blue Moon. De plus, l'entreprise poursuit les tests de son moteur BE-7. Lors d'un test récent, ce moteur a fonctionné sans interruption pendant 41 minutes, un record pour les agrégats de sa catégorie.

Selon les experts, le vol réussi de la fusée New Glenn permettrait à Blue Origin de rattraper ses concurrents comme SpaceX. Cette fusée lourde devrait mettre en orbite non seulement des satellites commerciaux, mais aussi des cargaisons cruciales liées au retour de l'humanité sur la Lune. Actuellement, les acteurs de l'industrie spatiale mondiale surveillent attentivement si l'entreprise pourra réaliser le lancement promis d'ici la fin de l'année.

Blue OriginJeff BezosNew GlennNASAEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le modèle Claude d'Anthropic surpasse les humains dans le contrôle d'un robotLe modèle Claude d'Anthropic surpasse les humains dans le contrôle d'un robotAujourd'hui, 03:30Xiaomi lance la série de téléviseurs abordables TV FX Mini LED 2026 en EuropeXiaomi lance la série de téléviseurs abordables TV FX Mini LED 2026 en EuropeAujourd'hui, 02:55La startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envolerLa startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envolerAujourd'hui, 02:26La Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiquesLa Chine lance la production de silicium-28 ultra-pur pour les puces quantiquesAujourd'hui, 02:25Processeurs en plastique et fausses puces : des maquettes de GeForce RTX 4090 apparaissent sur le marchéProcesseurs en plastique et fausses puces : des maquettes de GeForce RTX 4090 apparaissent sur le marchéAujourd'hui, 02:23Une centrale solaire flottante unique et résistante à la glace créée au CanadaUne centrale solaire flottante unique et résistante à la glace créée au CanadaAujourd'hui, 02:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti