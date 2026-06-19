Blue Origin se remet de l'explosion : New Glenn se prépare au vol d'ici la fin de l'année

La société Blue Origin, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, a entamé des travaux intensifs pour remédier aux conséquences de l'explosion de la fusée New Glenn survenue le 28 mai et pour rétablir les vols. Bien que cet incident survenu au complexe de lancement LC-36 du cap Canaveral représente un défi sérieux pour les plans de l'entreprise, la direction n'a pas renoncé à son intention d'effectuer les premiers vols spatiaux d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Lors de la conférence VivaTech à Paris, Jeff Bezos et le PDG de l'entreprise, Dave Limp, ont fourni des détails sur l'incident et les plans futurs. Selon eux, l'explosion a causé des dommages importants à l'aire de lancement : notamment, la tour paratonnerre s'est effondrée et le complexe de transport et d'installation permettant de redresser la fusée a été complètement détruit. Selon ixbt.com, les travaux de nettoyage du site sont déjà terminés et le processus de reconstruction a commencé.

Malgré l'ampleur des dégâts, la direction de Blue Origin souligne que la situation aurait pu être pire. Les parties les plus critiques du site de lancement, notamment les réservoirs de carburant et les équipements au sol principaux, n'ont pas été endommagés. Actuellement, plus de 400 engins de construction spécialisés sont à l'œuvre sur le site, ce qui témoigne de la rapidité de la reconstruction.

Modifications techniques et mesures de sécurité

Pour l'instant, Blue Origin n'a pas révélé les causes exactes de l'explosion, mais les experts supposent que certaines modifications seront apportées à la structure de la fusée et à l'infrastructure au sol. Selon Dave Limp, un nouveau schéma d'installation de la fusée sur la table de lancement pourrait être appliqué à l'avenir. Cela réduirait le risque de perdre le coûteux complexe de transport et d'installation lors d'éventuels accidents futurs.

Malgré cet incident regrettable, le portefeuille de commandes de l'entreprise reste conséquent. Blue Origin continue sa collaboration avec la NASA dans le cadre du programme lunaire Artemis et travaille sur le développement de l'atterrisseur Blue Moon. De plus, l'entreprise poursuit les tests de son moteur BE-7. Lors d'un test récent, ce moteur a fonctionné sans interruption pendant 41 minutes, un record pour les agrégats de sa catégorie.

Selon les experts, le vol réussi de la fusée New Glenn permettrait à Blue Origin de rattraper ses concurrents comme SpaceX. Cette fusée lourde devrait mettre en orbite non seulement des satellites commerciaux, mais aussi des cargaisons cruciales liées au retour de l'humanité sur la Lune. Actuellement, les acteurs de l'industrie spatiale mondiale surveillent attentivement si l'entreprise pourra réaliser le lancement promis d'ici la fin de l'année.