Xiaomi lance la série de téléviseurs abordables TV FX Mini LED 2026 en Europe

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement présenté la nouvelle gamme de téléviseurs TV FX Mini LED 2026 destinée au marché européen. Cette série attire l'attention des passionnés de technologie en combinant une technologie d'image de haute qualité avec un prix abordable. Selon ixbt.com, les nouveaux appareils sont équipés de dalles Mini LED, et leur prix est fixé à un niveau inférieur à celui de nombreux smartphones modernes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La nouvelle gamme comprend trois tailles de modèles : des écrans de 43, 55 et 65 pouces. La politique tarifaire est très compétitive, le plus petit modèle étant proposé à 350 euros, la version 55 pouces à 500 euros et la plus grande variante de 65 pouces à 650 euros. De tels prix devraient établir de nouveaux standards dans le segment des téléviseurs dotés de la technologie Mini LED.

Spécifications techniques et qualité d'image

Tous les modèles sont dotés de dalles Mini LED avec une résolution de 3840 × 2160 pixels (4K). La technologie Mini LED se distingue par un contraste plus élevé et des noirs plus profonds par rapport aux écrans LED traditionnels. La fréquence de rafraîchissement native des appareils est de 60 Hz, mais le système peut supporter une fréquence de 120 Hz en mode Full HD (1920 × 1080).

Pour les gamers, les ingénieurs de Xiaomi ont proposé une solution spécifique : les téléviseurs disposent d'un port HDMI prenant en charge une fréquence de 120 Hz. Cela permet aux possesseurs de consoles de jeux de profiter d'une image fluide et dynamique. De plus, les appareils fonctionnent sur la base d'un processeur quad-core Cortex-A55.

Logiciel et fonctionnalités intelligentes

La série TV FX Mini LED 2026 fonctionne sous la plateforme Fire TV. Cela permet aux utilisateurs d'accéder sans restriction aux services de streaming et applications les plus populaires. En outre, il est possible de regarder de nombreuses chaînes de télévision gratuites via le service Xiaomi TV+. Les capacités de mémoire de l'appareil sont également satisfaisantes : 2 GB de RAM et 32 GB de stockage interne sont installés.

Les fonctionnalités supplémentaires des téléviseurs incluent :

Module Wi-Fi double bande et Bluetooth ;

Fonction de commandes vocales via la télécommande ;

Design moderne avec des cadres fins ;

Un ensemble étendu de ports pour connecter divers périphériques externes.

Il est fort probable que ces nouveaux modèles arrivent prochainement sur le marché ouzbek via l'importation parallèle ou des distributeurs officiels. L'alliance d'un prix abordable et de technologies avancées servira à renforcer davantage la position de la marque Xiaomi sur le marché des téléviseurs.