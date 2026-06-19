Partenariat Apple et Intel : une nouvelle ère pour l'industrie technologique américaine ?

Le président nouvellement élu des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration surprise pour le monde technologique sur sa page Truth Social. Selon lui, Apple aurait accepté de collaborer avec Intel pour la production de ses futures puces. Cet accord est considéré comme une étape stratégique vers la restauration de l'industrie américaine des semi-conducteurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Trump a particulièrement souligné l'importance d'Intel pour l'économie américaine. Selon lui, sous les administrations précédentes, les capacités de production de semi-conducteurs ont été transférées vers Taïwan et d'autres pays. « Nous concevons tout chez nous, mais nous devons le produire ici, en Amérique », a-t-il affirmé. Il a annoncé que l'État soutiendrait Intel en échange d'une participation de 10 % dans l'entreprise.

Changements dans la chaîne de production mondiale

Actuellement, le principal partenaire de production d'Apple est le géant taïwanais TSMC. Si l'accord avec Intel est officiellement confirmé, cela permettrait à Apple de réduire sa dépendance envers un seul fournisseur et de rendre sa chaîne d'approvisionnement plus flexible. Selon ixbt.com, Apple a déjà reçu les outils nécessaires d'Intel pour évaluer les capacités du processus technologique 18A-P.

Il est supposé que, dans le cadre de ce partenariat, certaines versions des nouveaux processeurs de la série M attendus pour 2027 et des puces A22 destinées aux smartphones iPhone pourraient être produites dans les usines d'Intel. De plus, Apple prévoit d'utiliser la technologie d'encapsulation EMIB développée par Intel pour ses puces spécialisées en AI.

NVIDIA et Tesla collaborent également avec Intel

Selon Donald Trump, Apple n'est pas le seul géant technologique à avoir été attiré par un partenariat avec Intel. Plus précisément, NVIDIA aurait accepté de produire ses puces de premier plan dans les installations d'Intel, tandis qu'Elon Musk aurait convenu de construire la plus grande usine de puces au monde, TerraFab, en collaboration avec l'équipe d'ingénierie d'Intel.

Il est rapporté que la valeur boursière d'Intel a fortement augmenté suite à ces projets. Trump a souligné que la valeur de l'entreprise était d'environ 100 milliards de dollars au moment de la proposition, alors qu'elle dépasse désormais les 600 milliards de dollars. Cela signifie que la valeur de la part de l'État américain dépasse les 60 milliards de dollars.

Pour l'instant, ni Apple ni Intel n'ont fait de déclaration officielle concernant ce partenariat. Les experts du secteur accueillent ces informations avec prudence, car le transfert de production d'une usine à une autre est un processus technique complexe nécessitant des années de préparation. Néanmoins, la volonté du gouvernement américain d'atteindre l'indépendance en matière de semi-conducteurs pourrait totalement modifier l'équilibre des forces sur le marché technologique mondial.