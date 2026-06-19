Le blocage de Telegram en Inde entraîne une hausse massive de la demande de VPN et de messageries alternatives

Suite à la restriction temporaire de l'accès au messager la Telegram par le gouvernement indien pour lutter contre la fraude aux examens, la demande de services VPN et d'applications de communication alternatives a connu une croissance sans précédent dans le pays. Selon la société d'analyse Appfigures, le jour de l'annonce des restrictions a enregistré le nombre le plus élevé de téléchargements d'applications VPN en Inde depuis le début de 2025. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon les données statistiques, les téléchargements quotidiens des principaux services VPN ont augmenté de 49 %, passant d'une moyenne de 139 000 à 208 000. Les services tels que Proton VPN et Turbo VPN sont devenus les plus populaires auprès des utilisateurs. L'application Proton VPN a vu ses téléchargements augmenter de 113 % sur l'Apple App Store et de 64 % sur la plateforme Google Play. De même, des services renommés comme NordVPN et ExpressVPN ont également enregistré une croissance significative.

Sécurité des examens et décision gouvernementale

La restriction de la plateforme Telegram jusqu'au 22 juin a été motivée par l'activité accrue des fraudeurs avant le NEET (Undergraduate), le plus grand examen d'entrée du pays. Le gouvernement indien souligne que cette mesure est nécessaire pour empêcher la diffusion de faux questionnaires d'examen et les tentatives de tromperie des candidats. Cependant, l'administration de Telegram a saisi la Haute Cour de Delhi pour contester cette décision, affirmant qu'il faudrait lutter contre des contenus spécifiques plutôt que de bloquer l'intégralité de la plateforme.

Selon TechCrunch, la société Proton a indiqué que le nombre d'inscriptions en provenance d'Inde a augmenté de 120 % par rapport aux chiffres habituels. Les représentants de l'entreprise qualifient cette situation d'« extrêmement remarquable », car le marché indien est déjà l'un des plus importants pour ce service. Le service canadien Windscribe a également confirmé que les téléchargements de son application ont augmenté de 89 %.

Migration vers des messageries alternatives

Les utilisateurs ne se contentent pas de contourner le blocage via VPN, ils migrent également vers d'autres messageries sécurisées pour remplacer Telegram. Selon Appfigures, les téléchargements de l'application Signal en Inde ont bondi de 322 % sur Google Play et de 72 % sur l'App Store. De plus, l'intérêt pour la messagerie Viber a augmenté de 216 %.

Selon les experts, une telle tendance est typique des régions où la liberté d'Internet est restreinte ou certains services populaires sont bloqués. Les analystes de Sensor Tower soulignent qu'à la mi-juin, le taux de croissance de toutes les applications de la catégorie VPN a totalement compensé le déclin des semaines précédentes.

Actuellement, cette situation entre le gouvernement indien et les géants technologiques remet à l'ordre du jour la question de l'équilibre entre sécurité numérique et liberté d'information. Bien que la restriction de Telegram soit censée être temporaire, le passage massif des utilisateurs vers des outils alternatifs pourrait avoir un impact significatif sur la conjoncture du marché.