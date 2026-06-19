Un nouveau complexe technologique pour la production de puces est en construction en Russie

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Un nouveau complexe technologique pour la production de puces est en construction en Russie

À Zelenograd, en Russie, un complexe de systèmes d'ingénierie et une « salle blanche » spécialisée sont en cours de construction pour le premier équipement industriel national destiné à la métallisation des puces. Ce projet, réalisé par le groupe d'entreprises « Element », constitue une étape cruciale vers la substitution des importations dans le domaine de la microélectronique face aux sanctions occidentales. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données d'ixbt.com, l'entreprise « Sistemniye resheniya » a remporté l'appel d'offres pour la conception de la partie ingénierie du projet. La valeur du contrat s'élève à 21 millions de roubles, et le centre d'essais s'étendra sur environ 350 mètres carrés. Un système de pulvérisation sous vide national, alternative aux équipements des entreprises Applied Materials (États-Unis) et Evatec (Suisse), y sera installé.

Processus technologique et normes internationales

Le nouvel équipement devrait permettre la production de puces basées sur des processus technologiques de 180 et 90 nanomètres sur des plaquettes de 200 millimètres. Il assurera le dépôt de couches d'aluminium, de titane et de nitrure de titane. Ces couches sont essentielles pour former les pistes conductrices et les revêtements protecteurs des circuits intégrés.

Un environnement extrêmement contrôlé est requis pour un tel équipement de haute précision. Selon le projet, la zone de travail principale doit répondre au niveau de propreté ISO 6, tandis que les pièces auxiliaires doivent respecter la norme ISO 8. Cela signifie que les particules d'air jusqu'à 0,3 micron sont filtrées, la température est maintenue autour de +22 degrés et l'humidité ne dépasse pas 50 %.

Financement et perspectives

Le ministère de l'Industrie et du Commerce de Russie prévoit d'allouer environ 2 milliards de roubles d'ici 2026 pour le développement de cet équipement. Le projet comprend un système de pulvérisation sous vide à huit modules ainsi que deux manipulateurs robotisés pour la manipulation des plaquettes de silicium. Le complexe technologique complet devrait être opérationnel d'ici la fin de septembre 2030.

Selon les experts du secteur, la création de « salles blanches » pour la microélectronique reste l'une des tâches les plus complexes et les plus coûteuses. Bien que la Russie s'efforce de créer sa propre technologie, une partie des composants provient toujours de l'étranger, principalement de Chine. Pour la région d'Asie centrale, et notamment l'Ouzbékistan, de tels développements technologiques pourraient influencer la chaîne d'approvisionnement d'équipements de haute technologie à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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