Le ministère de l'Industrie et du Commerce de Russie a décidé d'arrêter un projet majeur d'une valeur totale de 835 millions de roubles, d'importance stratégique pour l'industrie électronique du pays. Cette initiative, visant à créer des équipements nécessaires à la production de composants électroniques locaux, a été annulée de manière inattendue, suscitant divers débats parmi les experts du secteur. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

À l'origine, ce projet prévoyait le développement de trois types de dispositifs expérimentaux destinés au travail de la céramique non cuite, une matière première largement utilisée dans les appareils électroniques modernes. Ces technologies jouent un rôle crucial dans la préparation des boîtiers de puces, des modules SVCH et d'autres composants électroniques essentiels. Selon la publication iXBT.com, ces nouveaux dispositifs devaient constituer une alternative viable aux technologies occidentales fournies par l'entreprise slovène KEKO.

Le refus de l'Académie des sciences

Selon les données du portail des marchés publics, le projet a été arrêté quelques jours avant la date prévue pour l'annonce des résultats de l'appel d'offres. Fait intéressant, cette décision a été motivée par une lettre de l'Académie des sciences de Russie (RAN). La conclusion de l'Académie indique que la mise en œuvre de ce projet n'est pas opportune dans les conditions actuelles. Cependant, la RAN n'a pas révélé les détails précis justifiant cette position.

Selon les experts du secteur, l'annulation du projet pourrait être due à un ensemble de facteurs techniques et économiques. En particulier, même si les équipements étaient développés en Russie, les composants les plus critiques devraient tout de même être achetés à l'étranger. Cela contredirait l'objectif d'indépendance technologique totale fixé par le gouvernement russe.

Le projet prévoyait la localisation des processus technologiques suivants :

Dispositif de formation de trous de haute précision dans les couches de céramique ;

Équipements de haute technologie destinés à la découpe de feuilles de céramique ;

Systèmes d'assemblage et de pressage de structures céramiques multicouches.

Pénurie financière et risques futurs

Ce n'est pas le premier cas de ce genre dans l'industrie électronique russe. Fin 2025, plusieurs projets liés à la préparation de matériaux pour les semi-conducteurs ont également été arrêtés. À l'époque, des restrictions de financement ont été citées comme cause principale. Selon les calculs actuels, le programme de développement de l'électronique russe pour 2026–2028 présente un déficit de plus de 33 milliards de roubles.

Du point de vue des processus technologiques sur le marché ouzbek, le renoncement à de tels projets par de grands États de la région peut également affecter la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une pénurie de composants locaux sur le marché russe entraînera inévitablement une hausse des prix des appareils électroménagers et de l'électronique produits localement, ou un renforcement de la dépendance aux importations.

En conclusion, l'annulation du projet de 835 millions de roubles repousse quelque peu les plans de l'industrie électronique russe pour atteindre l'autosuffisance. Pour l'instant, la voie alternative que le ministère et les cercles scientifiques adopteront reste inconnue.