Honor X80 Pro Max a passé un test extrême de 17 heures par 45°C dans le désert

La course à l'autonomie sur le marché des smartphones franchit une nouvelle étape. Avant sa présentation officielle, Honor a testé son prochain fleuron, le Honor X80 Pro Max, dans des conditions climatiques extrêmes. Cette expérience, menée avec des ingénieurs du secteur spatial dans le désert de Gobi, a démontré en pratique les capacités de résistance de l'appareil. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, le smartphone a été utilisé sans interruption pendant 17 heures sous un soleil brûlant à 45°C. Bien que l'appareil ait été utilisé pour des tâches complexes telles que la navigation, les communications, le traitement de données et le diagnostic du matériel, sa batterie a affiché des résultats bien supérieurs aux attentes. Il s'avère qu'après plusieurs heures d'utilisation intensive, la charge de la batterie était encore de 89 %, et n'est descendue à 26 % qu'à 04h25 du matin.

Une batterie et des spécifications techniques records

Le résultat exceptionnel du Honor X80 Pro Max est dû à sa batterie massive de 11 000 mAh, basée sur la technologie Qinghai Lake de quatrième génération. C'est presque le double de la capacité de nombreux smartphones phares actuels. De plus, l'appareil prend en charge un système de charge rapide de 90 W.

Le smartphone impressionne non seulement par sa batterie, mais aussi par son écran. Selon les données, il est équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2788x1280 pixels. La luminosité maximale de l'écran atteint 2000 nits, avec un pic de luminosité local impressionnant de 10 000 nits. Cela permet une visibilité parfaite de l'image, même sous le soleil le plus éclatant.

Le nouveau modèle est conçu pour résister non seulement aux températures extrêmes, mais aussi aux chocs mécaniques. Le Honor X80 Pro Max répond à des normes élevées d'étanchéité et de résistance aux chocs. Cela en fait un choix idéal non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les professionnels travaillant dans des conditions difficiles.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car la surchauffe des smartphones et la perte rapide de charge sont des problèmes courants lors des étés chauds dans le pays. Des appareils comme le Honor X80 Pro Max garantissent un fonctionnement stable dans de telles conditions. L'appareil devrait être commercialisé sur le marché chinois à partir du 22 juin.