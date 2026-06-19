Google Gemini Live devient plus intelligent : il mémorise désormais les conversations passées

La société Google a annoncé une mise à jour majeure pour son assistant d'intelligence artificielle vocale Gemini Live. Désormais, le système est capable de mémoriser l'historique des interactions précédentes avec l'utilisateur et de s'en servir lors des conversations futures. Cette étape marque un changement stratégique pour transformer la plateforme Gemini Live d'un simple exécuteur de commandes vocales en un véritable assistant personnel. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Auparavant, le système Gemini Live se limitait au cadre de la communication actuelle. La nouvelle fonctionnalité lui permet d'accéder à la « mémoire » de toutes les conversations passées. Cela signifie qu'il suffit qu'un utilisateur mentionne une fois ses règles alimentaires, des dates familiales importantes ou ses loisirs préférés pour que l'assistant mémorise ces informations et ne les demande plus la prochaine fois.

Intégration avec YouTube et Google Workspace

Selon Ixbt.com, la mise à jour ne concerne pas seulement la mémoire, mais enrichit également les capacités d'interaction avec des services externes. Via la fonction Connected Apps, Gemini Live peut désormais solliciter directement YouTube, Google Workspace et des outils de génération d'images pendant une conversation. Cela permet à l'utilisateur de rechercher des vidéos ou de travailler sur des documents sans interrompre l'échange vocal.

Par exemple, alors qu'il discute avec Gemini Live, l'utilisateur peut demander de trouver une vidéo sur un sujet spécifique ou de créer une image basée sur une description donnée. L'AI exécute ces tâches en temps réel et présente le résultat. Une telle intégration devrait considérablement faciliter les flux de travail quotidiens pour les utilisateurs de l'écosystème Google.

Concernant la sécurité, Google souligne que ces nouvelles fonctions opèrent dans le cadre des autorisations préalablement accordées par l'utilisateur. Ainsi, l'AI n'a accès qu'aux données autorisées et aux informations ouvertes du compte personnel, ce qui est crucial pour garantir la confidentialité des données personnelles.

Cette nouvelle est également pertinente pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan. Actuellement, de nombreux utilisateurs utilisent l'interface Gemini pour la planification quotidienne et la recherche d'informations. La capacité de l'assistant vocal à comprendre le contexte et à analyser les conversations passées augmente considérablement l'efficacité de l'assistant, surtout pour ceux qui communiquent en anglais et dans d'autres langues supportées.

En conclusion, Google se concentre sur la personnalisation accrue de son AI pour concurrencer des rivaux comme OpenAI et Microsoft. Gemini Live ne devient plus seulement un robot répondant à des questions, mais évolue vers un compagnon numérique connaissant les préférences et le mode de vie de l'utilisateur.