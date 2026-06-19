Plus noir que le noir : la peinture la plus sombre au monde pourrait révolutionner l'industrie automobile

Des chercheurs de Nipsea Group à Singapour ont réussi à créer un revêtement ultra-noir capable d'absorber 99,9 % de la lumière visible. Cette nouvelle technologie ne crée pas seulement un effet visuel, elle devrait également transformer complètement les standards du design automobile et du segment du luxe. Ce développement vise particulièrement à répondre à la demande de voitures noires luxueuses sur les grands marchés comme la Chine. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouveau matériau composite ressemble par ses propriétés à la célèbre peinture Vantablack. Pour rappel, en 2019, BMW avait utilisé la technologie Vantablack sur son concept-car BMW X6. À l'époque, le géant allemand avait souligné que toute surface recouverte de cette émulsion à base de nanotubes de carbone perdait ses propriétés volumétriques pour l'œil humain. En conséquence, les objets paraissent bidimensionnels et le cerveau perçoit cela comme si l'on regardait dans le vide ou un trou profond.

Perfection technologique et durabilité

La technologie Vantablack n'avait pas été appliquée aux voitures commerciales à l'époque. Elle était plutôt utilisée dans des domaines exotiques comme les satellites et les sous-marins furtifs pour réduire la réflexion de la lumière. Cependant, le nouveau revêtement « ultra-noir » présenté par Nipsea Group a réussi les tests de résistance à l'humidité et à l'eau, prouvant sa stabilité. Cela permet son application dans la production automobile de masse.

Selon le chimiste chercheur de l'entreprise, Chivey Liu, la couleur de la voiture est devenue l'un des facteurs clés déterminant le volume des ventes en Chine. Le noir profond est depuis longtemps un symbole de choix pour les voitures de classe premium en raison de son apparence élégante, de son fort impact visuel et de son éclat luxueux. La nouvelle peinture porte précisément ce besoin à un nouveau niveau.

Selon la publication ixbt.com, Liu et son équipe ont utilisé la force d'attraction naturelle entre les molécules et les nanotubes de carbone, à savoir l'« interaction pi-pi », pour atteindre ce résultat. Cette méthode a permis aux particules de former une structure spécifique de « points connectés » au sein du mélange de peinture.

Une structure capturant la lumière

Le nouveau revêtement ultra-noir, nommé CB-CNT, possède une morphologie structurelle unique qui capture la lumière. Les chercheurs soulignent que cette structure augmente considérablement la capacité d'absorption de la lumière par rapport aux peintures noires ordinaires. Cela offre les avantages suivants :

La possibilité de masquer complètement le volume visuel de l'objet ;

L'immuabilité et la profondeur de la couleur, même sous la lumière du soleil ;

Un aspect « mystérieux » résultant de l'invisibilité des petits détails et des lignes de la carrosserie.

Les questions de mise en œuvre de cette technologie dans une production à grande échelle sont actuellement à l'étude. Si tous les tests s'achèvent avec succès, nous pourrions bientôt voir sur les routes des BMW ou d'autres voitures de luxe ressemblant à des trous noirs cosmiques.