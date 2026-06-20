Révolution du marché des taxis au Japon : Go lance des robotaxis

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Révolution du marché des taxis au Japon : Go lance des robotaxis

Go, le plus grand opérateur de services de taxi au Japon, a achevé avec succès l'une des plus importantes introductions en bourse (IPO) de l'année. L'entreprise a levé 88,6 milliards de yens (environ 553 millions de dollars) grâce à ce processus. Ces fonds seront alloués au développement de la technologie des robotaxis pour résoudre la grave pénurie de chauffeurs dans le pays. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon un représentant de Go, les fonds provenant de l'émission d'actions ne seront pas seulement consacrés à la recherche et au développement de véhicules sans chauffeur, mais également à des fusions et acquisitions (M&A) stratégiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie du taxi. De telles étapes ont servi d'impulsion pour le secteur technologique durant une période de stagnation du marché boursier japonais.

Pénurie de chauffeurs et solution technologique

Au Japon, le besoin de robotaxis n'est plus un simple intérêt technologique, mais devient une nécessité vitale. Selon les données du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le nombre de chauffeurs de taxi a diminué de près de 20 % ces dernières années. En raison du vieillissement de la population et du manque de ressources humaines, un rétablissement de cet indicateur semble improbable.

Bien que le gouvernement ait autorisé les services de ride-sharing en 2024, des restrictions strictes et l'obligation pour les chauffeurs d'être officiellement employés par des compagnies de taxi n'ont pas pu résoudre totalement le problème. C'est pourquoi Go voit l'avenir dans le transport entièrement autonome. À cet effet, l'entreprise a établi un partenariat avec Waymo (filiale d'Alphabet) et le grand opérateur japonais Nihon Kotsu.

Leadership du marché et plans futurs

Fondée en 1977, Go contrôle aujourd'hui 80 % du marché des applications de taxi au Japon. L'application de l'entreprise a été téléchargée 35 millions de fois et couvre presque toutes les préfectures du pays. La participation de géants mondiaux tels que BlackRock et M&G Investment Management à cette IPO témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans le marché technologique japonais.

Bien que le PDG de Go, Hiroshi Nakajima, ait souligné que l'entreprise n'investirait pas directement dans les systèmes de conduite autonome, mais s'occuperait de la coordination stratégique et du service, la date du déploiement massif des robotaxis n'est pas encore fixée. Néanmoins, cette IPO constitue l'étape financière la plus cruciale pour remédier à la crise des transports au Japon.

JaponRobotaxiGoIPOTechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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