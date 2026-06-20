Nothing abandonne le CMF Phone 3 Pro : le prix de la mémoire en cause

L'entreprise technologique britannique Nothing a officiellement confirmé qu'elle ne lancerait pas son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le CMF Phone 3 Pro, en 2026. Cette décision est une surprise sur le marché des appareils abordables, car les modèles précédents de la marque avaient suscité un grand intérêt grâce à leur prix attractif et leur design unique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le cofondateur de l'entreprise, Akis Evangelidis, a annoncé sur son compte X (anciennement Twitter) que la raison principale de l'arrêt du projet est la hausse brutale du prix des puces de mémoire vive et de stockage. Selon lui, dans les conditions actuelles du marché, il est impossible de produire un nouvel appareil tout en maintenant le rapport qualité-prix précédent.

Intelligence artificielle et pénurie de composants

Selon ixbt.com, l'augmentation des prix de la mémoire est directement liée au développement rapide de l'infrastructure de l'intelligence artificielle (AI). Les centres de données et les systèmes AI exigent des volumes massifs de puces DRAM et NAND. Cela crée une pénurie dans la chaîne de production, augmentant le coût des composants pour toute l'industrie électronique.

En conséquence, les smartphones d'entrée de gamme sont les plus touchés. Pour les fabricants, vendre des appareils dont le coût de production a augmenté à bas prix devient économiquement non viable. Les analystes avertissent que d'autres marques pourraient également abandonner leurs modèles ultra-budget ou augmenter considérablement leurs prix dans un avenir proche.

Les représentants de Nothing ont rappelé que le modèle CMF Phone 2 Pro avait été très apprécié par le marché et les experts du secteur. Cependant, l'entreprise ne souhaite pas sortir un nouveau modèle simplement pour le principe. Selon Akis Evangelidis, la société préfère ne pas commercialiser le produit si elle ne peut pas offrir une progression technologique significative aux utilisateurs.

Plans futurs et tendances du marché

Bien que la direction des smartphones soit temporairement suspendue, la marque CMF ne disparaît pas complètement. L'entreprise a indiqué qu'elle continuerait à produire d'autres types de gadgets et d'accessoires sous cette marque. Parallèlement, la production de smartphones plus coûteux et à plus forte marge sous la marque principale Nothing se poursuivra comme prévu.

Cette situation reflète des changements structurels sérieux sur le marché mondial de l'électronique. Dans la lutte pour des capacités de production limitées, les équipements de serveurs et les projets d'intelligence artificielle, plus rentables, l'emportent sur l'électronique grand public. Cela pourrait entraîner une diminution des appareils mobiles dans les segments de prix moyens et bas et une hausse du prix moyen global dans les prochains mois.