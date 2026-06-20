Le fondateur de VLC présente Kyber, un projet visant à transformer le monde de la robotique

Jean-Baptiste Kempf, fondateur et développeur principal du célèbre VLC Media Player, lance une nouvelle révolution technologique. Le créateur du lecteur vidéo téléchargé plus de 6 milliards de fois se concentre désormais sur la robotique et les systèmes de contrôle à distance. Sa nouvelle startup, Kyber, ambitionne de devenir l'infrastructure fondamentale pour les millions de robots et de drones qui apparaîtront dans nos rues dans les années à venir. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Kyber est une couche logicielle permettant de contrôler des appareils distants en temps réel. Elle repose sur un SDK qui synchronise les flux vidéo, audio, les données de capteurs et les commandes de contrôle avec une latence minimale. Selon TechCrunch, ce projet devrait jouer un rôle crucial dans l'intégration de l'AI dans le monde physique.

La lutte pour les millisecondes et l'inspiration de Star Wars

Le nom de la startup n'a pas été choisi au hasard : il fait référence aux cristaux qui alimentent les sabres laser dans Star Wars. Selon Kempf, chaque milliseconde est cruciale lors du contrôle à distance d'objets dans le monde réel. Le système Kyber s'appuie sur l'expérience pluriannuelle de Kempf dans les technologies de streaming pour éliminer le lag et les saccades.

Actuellement, de nombreuses entreprises possèdent leurs propres systèmes de contrôle à distance, mais ils sont généralement limités à quelques milliers d'appareils. Kyber, en revanche, permet de gérer des millions de robots simultanément et de déployer des mises à jour logicielles. C'est une nécessité vitale, notamment pour les véhicules autonomes et les drones de livraison.

Investissements et plans d'avenir

Basée à Paris, cette startup a récemment levé 5 millions de dollars, sous la direction du fonds de capital-risque Lightspeed. Il est à noter que ce fonds a précédemment soutenu des géants tels qu'Anthropic et Mistral AI. Selon les représentants de Lightspeed, peu importe l'intelligence de l'AI physique, elle ne donnera pas les résultats escomptés si l'infrastructure sur laquelle elle repose est de mauvaise qualité.

Kyber étend ses activités dans les domaines suivants :

Systèmes de défense et de sécurité ;

Télécommunications et réseaux de communication ;

Robotique industrielle ;

Logistique autonome et flottes de drones.

Fidèle à sa tradition de logiciels open source, Kempf propose la partie principale du projet Kyber gratuitement. Les revenus sont générés via des services personnalisés et des solutions d'ingénierie complexes pour les grandes entreprises. Actuellement, la société possède des bureaux à Paris, San Francisco et Singapour, et travaille avec des clients à l'échelle mondiale.