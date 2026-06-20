Résultat inattendu chez Intel : le Core Ultra 7 surpasse le Core Ultra 9

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Résultat inattendu chez Intel : le Core Ultra 7 surpasse le Core Ultra 9

À l'approche du lancement des processeurs mobiles de nouvelle génération d'Intel, une nouvelle inattendue a secoué le monde technologique. Selon les premiers résultats de tests apparus dans la base de données du benchmark PassMark, le modèle Core Ultra 7 270HX Plus a réussi à surpasser le processeur Core Ultra 9 275HX, pourtant positionné plus haut et plus cher. Cette situation attire l'attention des experts car elle contredit les règles habituelles de la hiérarchie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau Core Ultra 7 270HX Plus a obtenu 4908 points au test single-thread et 56 088 points en mode multi-thread. Ces indicateurs sont supérieurs de 8 % en puissance single-thread et de près de 15 % en performance multi-thread par rapport au modèle précédent Core Ultra 7 265HX. Le plus surprenant est que, malgré une configuration de cœurs identique, la nouvelle puce affiche une croissance significative.

Changements de hiérarchie et analyse technique

Habituellement, dans la gamme Intel, la série Core Ultra 9 se distingue toujours par les fréquences les plus élevées et le plus grand nombre de cœurs. Cependant, le fait que le modèle Core Ultra 7 270HX Plus dépasse le Core Ultra 9 275HX tant en single-thread qu'en multi-thread témoigne d'une optimisation interne très poussée. Cette nouvelle puce s'est même rapprochée des performances du Core Ultra 9 285HX, considéré comme le vaisseau amiral.

Ces résultats sont d'une importance majeure pour les fabricants d'ordinateurs portables et les utilisateurs. Si une puce de la série Core Ultra 7 peut offrir des performances élevées à un prix inférieur, cela pourrait réduire la demande pour les appareils coûteux basés sur le Core Ultra 9. Étant donné que les ordinateurs portables haute performance sont principalement choisis par les gamers et les designers professionnels, ce modèle pourrait devenir le choix le plus rationnel.

Il convient de noter que les résultats PassMark sont des indicateurs préliminaires. Les ordinateurs portables équipés de processeurs de la série Core Ultra 200HX Plus commencent tout juste à arriver sur le marché. La performance réelle dépendra également du système de refroidissement de l'appareil et des paramètres de consommation d'énergie (TDP).

En conclusion, Intel semble porter l'efficacité de ses processeurs mobiles à un nouveau niveau via sa série "Plus". Les tests finaux menés par des experts indépendants confirmeront la réalité de ce résultat inattendu et répondront à la question de savoir si le Core Ultra 7 peut réellement "s'emparer du trône".

IntelCore UltraProcesseurTechnologieBenchmark
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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