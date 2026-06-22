Mach Industries, fondée par un étudiant du MIT, conquiert le marché des technologies militaires

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Mach Industries, fondée par un étudiant du MIT, conquiert le marché des technologies militaires

Ethan Thornton, qui a quitté le MIT (Massachusetts Institute of Technology), l'une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, à l'âge de 19 ans, tente aujourd'hui de révolutionner l'industrie de la défense. Sa startup, Mach Industries, a rapidement attiré l'attention des investisseurs, levant 300 millions de dollars ce mois-ci dans le cadre d'un tour de table de série C. La valorisation totale de l'entreprise est actuellement estimée à 1,8 milliard de dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le parcours de Thornton a commencé par la création de systèmes à hydrogène dans un simple garage. Bien que ses premières tentatives aient échoué, il a réorienté ses efforts vers les drones et les systèmes sans pilote. Selon TechCrunch, Mach Industries travaille actuellement sur six programmes d'armement majeurs simultanément. Cela diffère radicalement de la stratégie des startups traditionnelles qui préfèrent se concentrer sur un seul produit.

Approche créative et avantage stratégique

Selon Ethan Thornton, les États-Unis ne peuvent pas rivaliser avec la Chine en termes de volume de production ; l'accent doit donc être mis sur la créativité et la rapidité de mise sur le marché. Citant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il souligne que l'implémentation rapide d'une nouvelle technologie est plus cruciale que la supériorité numérique. Mach Industries travaille actuellement sur les projets suivants :

  • Un avion d'attaque à décollage et atterrissage verticaux ;
  • Un missile antinavire longue portée ;
  • Deux systèmes spécialisés opérant dans la stratosphère ;
  • Un dispositif sol-air économique conçu pour neutraliser les drones ;
  • Un appareil de logistique maritime et d'attaque de 40 pieds.
Le projet le plus récent de l'entreprise est cet appareil de 40 pieds destiné à la flotte navale, capable de transporter une charge de 1 000 livres (environ 450 kg) sur plus de 1 000 milles. Il s'agit d'un bond majeur pour Mach Industries, car le plus grand appareil créé par l'entreprise jusqu'à présent ne mesurait que 13 pieds.

Thornton souligne que le problème principal de l'industrie de la défense ne réside pas seulement dans l'assemblage de plateformes finies, mais dans les composants et la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi Mach Industries a mis en place la production non seulement de drones, mais aussi de moteurs à réaction et de moteurs de fusées. L'acquisition en mai de l'entreprise de moteurs de fusées Exquadrum pour 50 millions de dollars fait partie de cette stratégie.

L'entreprise détient actuellement 13 contrats gouvernementaux, la plupart étant en phase de test. Thornton prévoit de passer trois programmes majeurs à la phase de production de masse d'ici la fin de l'année. Cela signifie passer d'une production de centaines d'unités par mois à des centaines de milliers d'armes. Bien que des concurrents comme Shield AI ou Saronic aient atteint des capitalisations élevées en se concentrant sur un seul domaine, Mach Industries croit que son approche polyvalente est la clé du succès.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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