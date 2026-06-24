L'IA accusée de gonfler artificiellement les prix de l'essence aux États-Unis

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L'IA accusée de gonfler artificiellement les prix de l'essence aux États-Unis

Une action collective a été intentée en Californie, aux États-Unis, contre de grands exploitants de stations-service et la société de logiciels Kalibrate Fuel Systems. La plainte allègue que les entreprises ont utilisé un système de tarification basé sur l'AI pour coordonner les prix du carburant, causant des pertes de millions de dollars aux conducteurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les documents déposés devant le tribunal fédéral de Sacramento, des géants tels que Walmart, Marathon Petroleum, BP et 7-Eleven figurent parmi les défendeurs. Les plaignants soutiennent que l'algorithme développé par Kalibrate a servi d'outil pour étouffer la concurrence sur le marché et maintenir les prix à un niveau élevé.

L'accord caché derrière les algorithmes

Selon les données d'ixbt.com, plus de 1 700 stations-service en Californie ont utilisé la plateforme Kalibrate. Ce système calculait automatiquement le prix du carburant en s'appuyant sur des données de marché confidentielles d'autres participants. Selon les experts, un tel mécanisme a limité la libre concurrence et entraîné une hausse artificielle des prix.

Les documents judiciaires indiquent que, grâce à cet algorithme, le prix de l'essence a pu augmenter de 22 cents par gallon et celui du diesel de 33 cents. Une différence d'un centime, qui peut sembler minime, représente environ 134 millions de dollars de coûts supplémentaires par an pour les conducteurs californiens.

Législation et contrôle technologique

Ce procès devrait être l'un des premiers grands conflits juridiques mondiaux liés à l'utilisation de l'AI dans la fixation des prix. Au cœur de l'affaire se trouve la loi AB 325, entrée en vigueur en Californie en 2025. Cette loi interdit l'utilisation d'algorithmes communs susceptibles d'entraîner des comportements anticoncurrentiels entre les acteurs du marché.

Pour l'instant, les entreprises accusées n'ont pas reconnu les faits. Les représentants de Kalibrate affirment qu'une instance distincte d'AI est fournie à chaque client et que les données ne sont pas partagées entre concurrents. Walmart a déclaré examiner la plainte et défendre sa position devant le tribunal.

Cette situation remet une nouvelle fois à l'ordre du jour la question de la régulation de l'AI à l'échelle mondiale. Si les accusations sont confirmées, cela pourrait entraîner un renforcement drastique du contrôle sur l'économie numérique et les algorithmes de tarification, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Intelligence ArtificiellePrix du CarburantÉtats-UnisKalibrateWalmart
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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