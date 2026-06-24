EcoFlow présente son système d'économie d'énergie intelligent : Stream 5000 et plateforme OASIS 3.0

EcoFlow, leader dans le domaine de l'indépendance énergétique et des technologies de sources renouvelables, a annoncé des solutions révolutionnaires pour les ménages. Les principales nouveautés de la présentation sont les dispositifs de stockage d'énergie Stream de deuxième génération, la plateforme de gestion mise à jour OASIS 3.0 et l'assistant AI EcoBot. Ces technologies visent à optimiser automatiquement la consommation électrique domestique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le modèle Stream 5000, considéré comme le fleuron de la nouvelle gamme, est équipé d'une batterie d'une capacité de 5024 Wh et est conçu pour fonctionner avec des panneaux solaires allant jusqu'à 5000 W. L'appareil dispose de quatre contrôleurs MPPT, permettant une utilisation maximale et efficace de l'énergie solaire. Selon ixbt.com, le système peut fournir jusqu'à 3000 W au réseau domestique, ce qui est suffisant pour alimenter une grande partie des appareils électroménagers.

Design modulaire et gestion intelligente

Les ingénieurs d'EcoFlow ont accordé une attention particulière au design et à l'installation dans cette nouvelle génération. Les blocs de batterie de la série Stream 2 peuvent désormais être installés verticalement. Cette construction modulaire permet de gagner considérablement de l'espace à l'intérieur de la maison, ce qui est crucial pour les utilisateurs de systèmes solaires de balcon.

Côté logiciel, la plateforme OASIS 3.0 a réalisé un véritable saut technologique. Le système ne se contente plus de collecter l'énergie, il la gère intelligemment. Il analyse les tarifs d'électricité, les prévisions météorologiques et les habitudes quotidiennes de l'utilisateur. Par exemple, le système peut stocker l'énergie lors d'une journée ensoleillée et suggérer de l'utiliser pendant les heures où le tarif d'électricité est élevé.

EcoBot et l'écosystème énergétique du futur

Une autre nouveauté intéressante est EcoBot, un assistant vocal basé sur l'AI. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent gérer le système énergétique, modifier les paramètres et obtenir des informations sur l'état actuel via des commandes vocales, sans avoir à ouvrir l'application mobile. Cette technologie rend la gestion de l'énergie domestique encore plus simple et intuitive.

EcoFlow a également présenté des nouveautés pour d'autres segments :

une nouvelle batterie d'une capacité de 8 kWh pour le système Ocean 2 ;

la gamme de stockage d'énergie A-Series destinée aux entreprises commerciales et industrielles ;

des modèles de puissance inférieure tels que le Stream 3000 et le Stream AC 5000.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, une région riche en jours ensoleillés, de tels systèmes compacts et intelligents peuvent être utilisés efficacement non seulement dans les maisons individuelles, mais aussi sur les balcons des immeubles. Cela permet de réduire les coûts d'électricité et de disposer d'une source alternative lors des coupures de réseau.

La vente du Stream 5000 débutera le 12 août. Dans un premier temps, la nouveauté sera disponible à des prix spéciaux commençant à 1299 euros. Le déploiement à grande échelle sur le marché mondial est prévu pour septembre de cette année.