Révolution dans la logistique : Samsara présente une étiquette intelligente pour lutter contre le vol de fret

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Révolution dans la logistique : Samsara présente une étiquette intelligente pour lutter contre le vol de fret

L'industrie mondiale de la logistique et du transport fait face à un problème majeur : l'augmentation des cas de perte de contrôle et de vol de marchandises lors de leurs déplacements entre les ports et les centres de distribution. Alors que les criminels utilisent des méthodes toujours plus complexes, l'entreprise Samsara a proposé une solution innovante. La société a annoncé le nouveau Samsara Tracking Label, un appareil de la taille d'une carte de visite pouvant être collé sur n'importe quel colis. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Bien que cette nouvelle technologie ressemble à une étiquette d'expédition ordinaire, elle intègre une batterie compacte au zinc et un module Bluetooth Low Energy (BLE). Dans une interview exclusive accordée à TechCrunch, David Gal, vice-président de Samsara, a souligné que cette étiquette permet de suivre la position des marchandises en temps réel et, surtout, qu'elle est conçue pour un usage unique.

Avantage technologique et capacités réseau

La principale différence et l'avantage du Samsara Tracking Label résident dans son intégration à l'écosystème existant de l'entreprise. Samsara a créé au fil des ans un réseau de millions de capteurs et de caméras à travers le monde. La nouvelle étiquette utilise précisément cette infrastructure : tout appareil Samsara en transit capte le signal d'une étiquette à proximité et envoie ses coordonnées exactes au système.

Auparavant, des appareils comme l'Asset Tag présentés par l'entreprise étaient beaucoup plus volumineux et coûteux, rendant leur installation économiquement viable uniquement pour des marchandises très précieuses. De plus, les anciens appareils devaient être récupérés après la livraison. Le nouveau Tracking Label est si abordable et compact qu'il peut être apposé même sur des envois à valeur moyenne à usage unique.

Sécurité et contrôle logistique

Le vol de fret ne cause pas seulement des pertes matérielles, mais nuit également à la réputation de la marque. Par exemple, la disparition récente de 24 000 bouteilles de tequila appartenant à la personnalité Guy Fieri a clairement mis en évidence les failles de la chaîne logistique. La solution proposée par Samsara sert précisément à combler ces « trous noirs ».

L'entreprise utilise son réseau non seulement pour le suivi, mais aussi pour d'autres objectifs. La suite d'outils Ground Intelligence, présentée en mai, permet d'identifier en temps réel les nids-de-poule et les zones dangereuses sur les routes grâce à l'AI. Les nouvelles étiquettes intelligentes sont la suite logique de ce système intelligent, rendant le processus logistique totalement transparent.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, dotés d'un fort potentiel de transit et de logistique, de telles technologies sont cruciales. Assurer la sécurité des marchandises et leur surveillance en temps réel renforce la confiance dans les relations commerciales internationales. Des solutions comme le Samsara Tracking Label devraient réduire les coûts de transport et prévenir les pertes à l'avenir.

SamsaraLogistiqueTechnologieBluetoothSécurité
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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