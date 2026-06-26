YouTube Shorts mis à jour : accélération des vidéos et nouvelle interface

La plateforme YouTube, propriété de Google, a annoncé une série de mises à jour importantes pour son service de vidéos courtes — Shorts. Désormais, les utilisateurs pourront regarder les vidéos à une vitesse double afin de consommer le contenu en ligne plus rapidement. Ces changements visent à rendre l'expérience utilisateur sur la plateforme plus intuitive et pratique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, la nouvelle fonctionnalité permet d'augmenter la vitesse de lecture (playback speed) des vidéos Shorts. Les représentants de l'entreprise expliquent que cette nouveauté permet aux utilisateurs d'assimiler les informations plus rapidement ou de trouver les parties les plus intéressantes d'une vidéo en peu de temps. Des vidéos déjà courtes demanderont désormais encore moins de temps.

Changements d'interface et mode « Clear Screen »

L'interface de YouTube Shorts subit également des changements significatifs. En particulier, la plateforme abandonne le bouton traditionnel « dislike ». À la place, les utilisateurs devront utiliser les fonctions « Pas intéressé » ou « Ne pas recommander la chaîne » pour limiter le contenu qu'ils n'apprécient pas. De plus, l'icône du cœur (heart emoji) remplace désormais le bouton « j'aime ».

Une autre nouveauté notable est le « Clear Screen mode » (mode écran clair). Lorsque cette fonction est activée, tous les textes et pictogrammes de l'écran sont temporairement masqués. Cela permet au spectateur de regarder la vidéo pleinement et clairement, sans aucun élément perturbateur. Cela devrait être particulièrement utile pour le contenu visuellement riche.

Indicateurs de croissance du segment Shorts

Bien que YouTube soit arrivé un peu plus tard sur le marché des vidéos courtes par rapport à TikTok et Instagram Reels, Shorts a réussi à attirer une audience massive en peu de temps. Selon le PDG Neal Mohan, le nombre de vues quotidiennes des vidéos Shorts a atteint en moyenne 200 milliards. Ce chiffre prouve que le pari de la plateforme sur ce format est payant.

Fait intéressant, Shorts devient populaire non seulement sur les smartphones, mais aussi sur les smart TV. Les recherches montrent que les utilisateurs regardent plus de 2 milliards d'heures de vidéos courtes par mois spécifiquement sur les grands écrans. Les mises à jour seront déployées progressivement pour tous les utilisateurs, bien que la date de déploiement complet n'ait pas encore été révélée.