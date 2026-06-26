Starlink entre sur le marché de la téléphonie mobile : Elon Musk défie les grands opérateurs

La société Starlink, dirigée par Elon Musk, prévoit de devenir un opérateur de téléphonie mobile à part entière sur le marché américain. Cette étape stratégique permettra à l'entreprise de concurrencer directement des géants des télécommunications tels que Verizon, AT&T et T-Mobile. Selon le Financial Times, s'appuyant sur des sources investisseurs, Starlink passe à une nouvelle étape dans la fourniture de services de téléphonie mobile par satellite. C'est ce qu'indique l'information .

Actuellement, Starlink collabore déjà avec l'opérateur T-Mobile sur la technologie « direct-to-cell ». Ce projet visait à étendre la couverture internet mobile dans les zones reculées. Cependant, selon les nouveaux plans, l'entreprise appartenant à SpaceX souhaite désormais lancer un produit commercial distinct offrant des services de téléphonie mobile de détail de manière indépendante.

Infrastructure et investissements stratégiques

Selon les informations, SpaceX examine la possibilité de créer sa propre infrastructure de téléphonie mobile terrestre aux États-Unis. Cela signifie que Starlink pourrait disposer non seulement de satellites dans l'espace, mais aussi de stations de base au sol. Cela créerait les conditions nécessaires pour améliorer davantage la qualité de la communication et lutter d'égal à égal avec les opérateurs traditionnels.

Afin d'étendre sa base technique, l'entreprise a réalisé des acquisitions majeures. En particulier, des spectres de fréquences ont été acquis auprès d'EchoStar pour environ 17 milliards de dollars, ainsi qu'un autre montant de 2,6 milliards de dollars. Ces investissements augmentent considérablement la capacité de transmettre des signaux directement aux smartphones via satellite.

Couverture mondiale et importance pour l'Ouzbékistan

Aujourd'hui, Starlink dessert plus de 10 millions d'abonnés à travers le monde. L'entrée de l'entreprise sur le marché de la téléphonie mobile devrait révolutionner l'ensemble de l'industrie des télécommunications, car la communication par satellite garantit un signal stable même dans les zones où les tours traditionnelles ne parviennent pas.

L'expansion des services de Starlink suscite également un grand intérêt dans le contexte de l'Ouzbékistan. De telles technologies pourraient jouer un rôle décisif dans l'amélioration de la couverture mobile dans les régions montagneuses et désertiques du pays. Bien que l'attention principale soit actuellement portée sur le marché américain, il est fort probable que ces services mobiles se popularisent à l'échelle mondiale, y compris dans la région d'Asie centrale, à l'avenir.

Selon les experts, cette initiative d'Elon Musk contribuera à la baisse des prix de la téléphonie mobile et à l'accélération du développement technologique. Avec ses services abordables et de haute qualité, Starlink pourrait forcer les opérateurs traditionnels à revoir leur politique tarifaire.