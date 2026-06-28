Comment la technologie rend-elle notre vie vide et ennuyeuse ?

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Comment la technologie rend-elle notre vie vide et ennuyeuse ?

Dans le monde moderne, nous disposons de plus de commodités que jamais, mais nous réfléchissons rarement à ce que nous sacrifions en échange. L'écrivain, designer et universitaire Ian Bogost aborde précisément cette question dans son nouveau livre intitulé « The Small Stuff: How to Lead a More Gratifying Life ». Selon lui, les « technologies de commodité » créées par la Silicon Valley nous éloignent du monde physique et des plaisirs émotionnels de la vie quotidienne. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Les idées de Bogost se sont formées après son article dans The Atlantic sur la boîte de vitesses manuelle (stick shift). L'auteur souligne qu'avec la transition vers les véhicules électriques, la connexion physique et mécanique avec la conduite disparaît totalement. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un détail technique, mais d'une partie du processus de « dématérialisation » de la relation entre l'homme et son environnement.

Le conflit entre commodité et émotions

Aujourd'hui, les portes s'ouvrent automatiquement, des capteurs gèrent la lumière et les smartphones facilitent toutes nos tâches. Dans une interview accordée à ixbt.com, Ian Bogost appelle ce processus la perte de la « texture » de la vie. Moins nous interagissons avec la physique et le monde matériel, moins nous ressentons de satisfaction à vivre. La technologie nous isole du monde, le transformant en une simple image derrière un écran.

L'écrivain admet être fatigué de critiquer constamment la Silicon Valley. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'attendre la résolution de problèmes mondiaux tels que le capitalisme ou les inégalités sociales. Les gens ordinaires peuvent redonner du sens à leur vie dès maintenant en trouvant du plaisir dans les petites choses du quotidien, comme préparer un déjeuner simple ou effectuer un travail physique. Ce processus passe par « the small stuff » (les petites choses).

Le charme de la vie quotidienne

Bogost s'est longtemps demandé pourquoi les gens s'intéressaient autant à des objets simples, comme des grille-pains ou des boissons glacées. Il en conclut que la vie simple est très attrayante car elle nous donne un sentiment d'authenticité. Le monde numérique proposé par les géants technologiques ne peut pas offrir ce sentiment.

L'article souligne que ce problème est pertinent non seulement en Occident, mais dans le monde entier, y compris en Ouzbékistan. À mesure que les smartphones et les services automatisés s'intègrent dans nos vies, nous nous éloignons de la communication traditionnelle et du travail physique. Le livre de Bogost nous invite à nous arrêter et à ressentir le monde matériel qui nous entoure.

En conclusion, l'ouvrage « The Small Stuff » n'incite pas à renoncer totalement aux technologies, mais à trouver un équilibre dans notre relation avec elles. Les produits Apple ou Google qui nous apportent du confort resteront une partie de notre vie, mais le sentiment réel de vivre restera lié au monde physique.

TechnologieSilicon ValleyIan BogostPsychologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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