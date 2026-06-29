Risque de crise énergétique aux États-Unis : L'essor de l'IA face aux nouvelles restrictions

Les obstacles bureaucratiques et la complexification des processus de licence imposés par la nouvelle administration américaine menacent l'ajout de 92 gigawatts de nouvelles capacités au réseau électrique du pays. Selon un rapport du cabinet de conseil Wood Mackenzie, cette situation pourrait engendrer de graves problèmes, surtout à un moment où la demande en électricité augmente fortement en raison des centres de données pour l'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alors que 7 gigawatts de projets prévus sur des terres fédérales ont déjà été annulés, des examens supplémentaires devraient entraîner l'arrêt de 12 gigawatts de projets fédéraux et de 80 gigawatts de projets privés. Ces processus remettent en question plus de 121 milliards de dollars d'investissements dans le secteur de l'énergie. Cela pourrait constituer un choc inattendu pour l'économie américaine, qui cherche à maintenir son leadership dans la course technologique mondiale.

L'IA et le problème de la pénurie d'énergie

Au cours des vingt dernières années, la demande en électricité aux États-Unis était restée quasi stable, mais la popularisation de ChatGPT et d'autres grands modèles de langage a radicalement changé la donne. Selon les prévisions des analystes de BloombergNEF, la consommation d'énergie des centres de données triplera presque d'ici 2035. Dans ces conditions, tout retard dans le raccordement de nouvelles capacités de production au réseau pourrait facilement mener à une crise systémique.

La complexité de la situation réside dans le fait que les plus grands opérateurs de réseaux électriques aux États-Unis ont considérablement ralenti le raccordement de nouvelles sources au système au cours des quatre dernières années. Cela contraint des géants technologiques comme Apple, Google et Microsoft à chercher des moyens de construire leurs propres centrales électriques indépendantes pour leurs centres de données. Sinon, l'expansion de l'infrastructure AI pourrait s'arrêter faute d'énergie.

L'énergie renouvelable dans le viseur

Selon les données de Wood Mackenzie, près de 90 % des nouvelles capacités mises en service en 2025 provenaient de l'énergie solaire, éolienne et des systèmes de stockage d'énergie. Cependant, un nouveau décret signé par le secrétaire à l'Intérieur des États-Unis, Doug Burgum, qualifie les projets d'énergie solaire et éolienne d'« écologiquement nuisibles » et prévoit de les limiter. Cela ralentira inévitablement la croissance du secteur de l'énergie verte.

Il est intéressant de noter que, lorsqu'il était gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum soutenait activement l'énergie éolienne et visait à atteindre la neutralité carbone pour l'État d'ici 2030. Désormais, le changement de politique au niveau fédéral rend incertain le sort de grands projets dans des États comme l'Oregon, l'Alabama, le Minnesota et le Montana. En particulier, les centrales solaires situées près de zones humides privées et les parcs éoliens non conformes aux règles de l'espace aérien subissent la plus forte pression.

En conclusion, ce tournant dans la politique énergétique américaine pourrait affecter non seulement les objectifs climatiques, mais aussi la souveraineté technologique du pays. À l'ère de l'intelligence artificielle, l'énergie est la nouvelle monnaie, et les obstacles bureaucratiques à sa fourniture risquent de réduire la compétitivité sur le marché mondial.