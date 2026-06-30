La Chine teste des aimants géants pour son « Soleil artificiel »

Des scientifiques chinois ont testé avec succès le plus grand système d'aimants supraconducteurs au monde, capable de marquer un tournant majeur dans le domaine de l'énergie thermonucléaire. Cette technologie est destinée à confiner un plasma à 100 millions de degrés, représentant une étape cruciale vers l'approvisionnement de l'humanité en énergie propre et illimitée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'agence Xinhua, les spécialistes de l'Institut de physique des plasmas de l'Académie chinoise des sciences ont achevé la conception et les tests de deux éléments clés du complexe de recherche CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology) : l'aimant toroïdal supraconducteur et le solénoïde central. Ces dispositifs devraient constituer la base des futures centrales électriques thermonucléaires commerciales.

Spécifications techniques et résultats records

Les dimensions du nouvel aimant toroïdal sont impressionnantes : 21 mètres de long, 12 mètres de large et 3,3 mètres de haut. Pesant 582 tonnes, cet équipement est 1,3 fois plus grand que l'élément similaire du projet international ITER. Plus important encore, sa réserve d'énergie accumulée est près de trois fois supérieure à celle de ses analogues mondiaux.

Lors des tests, le solénoïde central a également démontré une grande robustesse. Bien que le courant de fonctionnement prévu pour le projet soit de 46,5 kiloampères, le système a supporté des charges allant jusqu'à 60 kiloampères. À l'avenir, un réacteur à pleine puissance utilisera 16 de ces aimants, chacun conçu pour fonctionner avec un courant allant jusqu'à 100 kiloampères.

Technologies entièrement nationales

Le directeur de l'institut, Sun Yuntao, a souligné que la création de l'aimant toroïdal a nécessité six ans de travail. Le point le plus notable est que tous les composants — de l'acier spécial aux matériaux isolants et aux fils supraconducteurs — ont été entièrement produits en Chine . Cela signifie que le pays s'affranchit de sa dépendance extérieure dans le domaine des hautes technologies.

Les réacteurs thermonucléaires reposent sur la reproduction des processus du centre du Soleil sur Terre. La température du plasma généré y dépasse les 100 millions de degrés. Comme aucun matériau physique ne peut résister à une telle chaleur, des champs magnétiques ultra-puissants sont nécessaires pour maintenir le plasma en suspension. C'est pourquoi le projet EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) de la Chine est appelé « Soleil artificiel ».

Cette réussite revêt une importance stratégique non seulement pour la Chine, mais pour l'énergie mondiale. Si les scientifiques parviennent à maîtriser totalement la fusion thermonucléaire, l'humanité disposera d'une source d'énergie quasi inépuisable et sans dommage pour l'environnement. Les tests actuels montrent que la réalisation de ce rêve n'est plus très loin.