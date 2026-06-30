Yandex Browser étend ses capacités de traduction vidéo : 7 nouvelles langues ajoutées

À une époque où les technologies d'AI se développent rapidement, les possibilités de consommer du contenu dans sa langue maternelle atteignent un nouveau niveau. L'équipe de Yandex Browser a considérablement étendu la fonction de traduction vidéo en temps réel. Désormais, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos non seulement en anglais, mais aussi dans sept autres langues majeures avec une traduction vocale en russe. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon la nouvelle mise à jour, l'italien, l'espagnol, le français, le chinois, le japonais, le coréen et l'allemand ont été ajoutés à la liste. Ce changement est également important pour les utilisateurs ouzbeks, car de nombreux guides techniques, matériels éducatifs et contenus de divertissement sont créés dans ces langues. Désormais, la barrière linguistique n'empêchera plus la compréhension des vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes.

Selon Ixbt.com, la particularité de cette technologie est que le réseau neuronal ne se contente pas de lire le texte, mais rapproche la voix hors champ au maximum de l'original. Le système analyse le timbre de voix, le rythme et l'intonation du locuteur dans la vidéo pour fournir une version traduite tout en préservant les mêmes émotions. Cela permet au spectateur de ressentir l'atmosphère originale de la vidéo.

Réseaux neuronaux et activité des utilisateurs

Selon les statistiques fournies par l'entreprise, la fonction de traduction vidéo devient populaire. Actuellement, en moyenne 1,7 million de personnes utilisent ce service chaque mois. Il est à noter que plus d'un million d'entre elles préfèrent précisément la traduction vocale « vivante » créée par le réseau neuronal. Cela témoigne des progrès de l'AI dans le traitement de la parole humaine.

Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne non seulement sur la plateforme YouTube, mais aussi sur des ressources telles que le moteur de recherche Yandex, VK Video, Dzen et Rutube. Lorsqu'un utilisateur lance une vidéo, un bouton de traduction apparaît dans le panneau média du navigateur, et le processus peut être activé d'un seul clic. C'est particulièrement pratique pour ceux qui regardent des tutoriels et des critiques de produits en langues étrangères.

D'un point de vue technologique, de telles solutions rendent l'espace informationnel mondial encore plus ouvert. Bien que la traduction soit actuellement effectuée vers le russe, pour les utilisateurs multilingues de notre région, cela reste l'un des moyens les plus rapides et les plus qualitatifs d'obtenir des informations à partir de sources étrangères. À l'avenir, les réseaux neuronaux devraient couvrir d'autres langues, y compris le groupe des langues turciques.