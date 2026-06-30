Alors que la demande mondiale d'électricité augmente brusquement, la startup américaine Arcturus propose une solution révolutionnaire dans le secteur de l'énergie. L'entreprise a réussi à améliorer l'efficacité des conducteurs en intégrant des nanomatériaux de carbone dans le cuivre et l'aluminium grâce à la technologie laser. Cette invention permet de réduire de moitié les pertes thermiques dans les réseaux électriques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Actuellement, le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI) et l'électrification de tous les secteurs exercent une pression sans précédent sur les systèmes énergétiques existants. Dans une interview accordée à TechCrunch, Amir Mashal, fondateur et dirigeant d'Arcturus, a souligné que les conducteurs en cuivre traditionnels perdent leur conductivité à mesure qu'ils chauffent, dissipant davantage d'énergie dans l'air sous forme de chaleur. La nouvelle technologie vise précisément à résoudre ce problème.

Nanomatériaux et efficacité énergétique

Le matériau développé par Arcturus peut remplacer totalement le cuivre traditionnel, tout en offrant une efficacité bien supérieure. Si ce matériau était déployé sur l'ensemble du réseau électrique, cela permettrait d'augmenter le volume global d'énergie de 3 % en moyenne, et jusqu'à 10 % lors des pics de charge. Ce chiffre équivaut à la croissance annuelle de la consommation d'énergie d'un grand pays comme les États-Unis.

Le dirigeant de l'entreprise, Mashal, a travaillé longuement dans son garage en Californie pour perfectionner ce matériau. Il a désormais réussi à produire expérimentalement un fil de quelques centimètres. Le plus grand avantage de cette nouvelle technologie est qu'elle ne nécessite pas de reconception des systèmes existants. Il s'agit d'une solution de « drop-in replacement », que les spécialistes peuvent utiliser comme des fils de cuivre ordinaires.

Investissements et plans futurs

Le projet Arcturus a déjà attiré l'attention de grands investisseurs. L'entreprise a levé 8 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage (seed) mené par Initialized Capital. Parmi les investisseurs figurent Toyota Ventures et le fonds Breakthrough Energy Discovery, fondé par Bill Gates. Ces fonds seront utilisés pour étendre la production et tester le matériau sous forme de conducteurs de plusieurs dizaines de mètres.

Dans un premier temps, le nouveau matériau devrait être utilisé dans les domaines suivants :

Drones et systèmes de robotique ;

Centres de données (Data centers) ;

Bobinages de moteurs électriques ;

Jeu de barres dans les équipements de distribution électrique.

Selon les recherches, d'ici 2050, l'humanité aura besoin de plus de cuivre que tout ce qui a été extrait dans l'histoire. La solution proposée par Arcturus pourrait être une étape cruciale non seulement pour économiser les ressources, mais aussi pour prévenir une crise énergétique mondiale. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui modernisent leur système énergétique, de telles technologies seront d'une grande importance pour réduire les pertes de réseau à l'avenir.