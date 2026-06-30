Révolution du clavier de smartphone : la startup Acti lance des agents d'IA

Le processus habituel de saisie de texte pour les utilisateurs de smartphones est sur le point de changer radicalement. La startup Acti, basée à Singapour, a présenté une nouvelle génération de clavier destinée aux systèmes d'exploitation iOS et Android. Il ne s'agit pas d'un simple logiciel de prédiction de mots, mais d'un clavier agentique capable d'effectuer diverses actions au nom de l'utilisateur. Selon TechCrunch, cette technologie intègre les capacités de l'IA directement dans les messageries, les e-mails et les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information indique.

Young Wang, fondateur et PDG d'Acti, souligne qu'aujourd'hui, pour utiliser les capacités de l'IA, les utilisateurs sont constamment obligés de basculer entre les applications. Par exemple, pour identifier une information, on doit interrompre la conversation et consulter un navigateur ou des bots comme ChatGPT. Acti fonctionne comme une couche unique au-dessus de toutes les applications et aide l'utilisateur tout en préservant le contexte.

Élimination des barrières inter-applications

Le nouveau clavier comprend l'intention de l'utilisateur et la transforme en action. Supposons que vous écriviez à un ami pour déjeuner ; Acti peut recommander des restaurants à proximité directement dans le chat. Si des actions d'une entreprise sont mentionnées dans la conversation, il est possible de partager instantanément les prix en temps réel via le clavier. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais rend également la communication numérique plus efficace.

La base technique du système est alimentée par les modèles Gemini de Google. Young Wang explique que Gemini a été choisi pour sa rapidité, sa performance dans un environnement multilingue et sa fiabilité. C'est grâce à ces modèles qu'une fonction appelée "Skills" (Compétences) a été introduite. Les utilisateurs peuvent automatiser des tâches complexes, comme la traduction d'un message ou la création d'un lien de réunion, en appuyant sur un seul bouton.

Questions de sécurité et de confidentialité

Il est naturel que de nombreux utilisateurs s'inquiètent des fuites de données personnelles via le clavier. L'équipe d'Acti a abordé ce point en précisant que l'application est conçue selon un modèle "local-first". Cela signifie que le contexte personnel de l'utilisateur est stocké prioritairement sur l'appareil lui-même. L'entreprise garantit qu'elle n'envoie pas de messages ou de conversations privées vers des serveurs externes sans l'autorisation de l'utilisateur.

Le chef de projet Young Wang est un expert possédant une vaste expérience dans l'industrie des claviers. Il a travaillé pendant dix ans chez Baidu et a porté l'audience de Facemoji Keyboard à 300 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Selon lui, à l'ère des grands modèles de langage (LLM), le texte n'est plus une simple suite de lettres, mais devient le vecteur de la volonté de l'utilisateur. Acti ambitionne d'être l'outil qui concrétise cette volonté.

Actuellement, le clavier Acti est considéré comme le fondement de l'ère des agents d'IA. En installant l'application, les utilisateurs peuvent transformer presque n'importe quel champ de texte de leur smartphone en assistant intelligent. De telles solutions devraient transformer complètement la culture d'utilisation des appareils mobiles à l'avenir.