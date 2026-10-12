L'Ouzbékistan devient champion du monde absolu de robotique (vidéo)

Corée du Sudlors de la prestigieuse compétition organisée dans la ville d'Incheon, First Global Challenge 2026 l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire historique et retentissante lors de l'olympiade internationale de robotique. Face aux meilleurs jeunes inventeurs venus de près de 200 pays, nos compatriotes ont été sacrés champions du monde absolus de robotique pour la première fois.

En surpassant des géants technologiques mondiaux tels que les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, la jeunesse ouzbèke a démontré une fois de plus le potentiel scientifique et technique de notre pays au monde entier.

Domination absolue et nouveau record du monde : 16 victoires en 16 matchs

Les jeunes ingénieurs ouzbeks ont prouvé leur statut de favoris à chaque étape de la compétition :

Résultat à 100 % : Notre équipe nationale a remporté tous les 16 matchs disputés , ne laissant aucune chance à ses adversaires ;

Record de la compétition : Nos compatriotes ont accumulé un total de 637 points , établissant un record absolu dans l'histoire du tournoi ;

Une avance significative sur le terrain : Dans les épreuves d'alliance, les robots ouzbeks se sont distingués par leur haute précision, leur rapidité et leurs solutions d'ingénierie uniques, marquant des scores bien supérieurs à ceux de leurs concurrents.

3 médailles d'or et un succès historique

À l'issue de la compétition, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont remporté 3 médailles d'or, occupant la plus haute marche du podium avec une avance incontestable :

Dépasser les centres mondiaux de pointe : Ce résultat a démontré en pratique que la qualité de l'enseignement dans les domaines de la robotique et de l'IT dans notre pays répond pleinement aux standards mondiaux ;

Un nouvel élan pour la science : Cette victoire servira de catalyseur pour attirer des milliers de jeunes vers les filières STEM, la programmation et l'ingénierie, tout en augmentant considérablement l'intérêt de nos enfants pour la science.

Nos jeunes inventeurs, qui ont porté haut le drapeau de l'Ouzbékistan sur la scène d'Incheon, ont non seulement remporté des médailles d'or, mais ont également renforcé la confiance dans l'avenir technologique du pays.