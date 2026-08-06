Милан ҳужумчиси Сантиаго Гименезга Португалиядан жиддий қизиқиш бор
Милан ҳужумчиси Сантиаго Гименез Португалиянинг Порту клуби трансфер нишонига айланган ва томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошланган. Порту бош мураббийи Франческо Фариоли мексикалик футболчини жамоасида кўришни истамоқда, клуб эса унинг агенти Рафаела Пимента билан музокараларни давом эттирмоқда. Гименез Портунинг қизиқишидан мамнун, бироқ трансфер бўйича якуний қарорни Милан раҳбарияти қабул қилади.
Европа футболидаги трансферлар мавсуми қизғин п палла бораётган бир пайтда, Италиянинг Милан клуби ҳужумчиси Сантиаго Гименезга Португалиянинг гранд жамоаларидан бири жиддий даъвогарлик қилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Мексика терма жамоаси ва Милан сафида ҳаракат қилаётган футболчи Порту клубининг трансфер нишонига айланган ва томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошлаб юборилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалиянинг нуфузли нашри А Бола тарқатган маълумотларга кўра, амалдаги чемпионлар таркибини кучайтириш мақсадида Сантиаго Гименез трансфери устида жиддий иш олиб бормоқда. Порту бош мураббийи Франческо Фариоли мексикалик ҳужумчини ўз жамоасида кўришни истамоқда ва шахсан ўзи футболчи билан боғланиб, клубнинг улкан мақсадлари ҳақида гапириб ўтган.
Мураббий ва футболчи ўртасидаги алоқаларМутахассис ва ҳужумчининг танишиши Нидерландияда бошланган бўлиб, ўшанда Санти Feyenoord сафида тўп сурган, Фариоли эса Аякс бошқарувида эди. Мураббий ўзаро мулоқот чоғида футболчига бўлган юксак ҳурматини яна бир бор тасдиқлаган. Шунингдек, суҳбат давомида испаниялик Саму жароҳат сабаб сафдан чиққани боис, жамоага юқори савийдаги ҳужумчи сув ва ҳаводек зарурлиги муҳокама қилинган.
Сантиаго Гименез Портунинг ўзига бўлган қизиқишидан мамнун эканини билдирган, бироқ трансфер борасидаги якуний қарорни Милан раҳбарияти қабул қилишини таъкидлаган. Ҳозирда Порту раҳбарияти футболчининг агенти Рафаела Пимента билан музокараларни давом эттириб, келишув шартларини муҳокама қилмоқда.
Милан талаблари ва трансфер шартлариПорту клуби футболчини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бироқ Милан бу борада бошқача ёндашувни маъқул кўриб, ҳужумчини тўғридан-тўғри қатъий трансфер қилишни ва камида 25 миллион евро ишлаб олишни истамоқда.
Италия клуби Австралиядаги турнесидан қайтгач, футболчи ва унинг вакиллари билан юзма-юз учрашиб, трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги стратегияни ишлаб чиқади. Агар мексикалик ҳужумчи сотиб юборилса, Милан Гоншало Ramушга захира варианти сифатида Брелд Эмболо номзодини кўриб чиқиши мумкин.
…