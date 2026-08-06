Милан ҳужумчиси Сантиаго Гименезга Португалиядан жиддий қизиқиш бор

·37·Спорт
Милан ҳужумчиси Сантиаго Гименезга Португалиядан жиддий қизиқиш бор
Қисқача

Милан ҳужумчиси Сантиаго Гименез Португалиянинг Порту клуби трансфер нишонига айланган ва томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошланган. Порту бош мураббийи Франческо Фариоли мексикалик футболчини жамоасида кўришни истамоқда, клуб эса унинг агенти Рафаела Пимента билан музокараларни давом эттирмоқда. Гименез Портунинг қизиқишидан мамнун, бироқ трансфер бўйича якуний қарорни Милан раҳбарияти қабул қилади.

Европа футболидаги трансферлар мавсуми қизғин п палла бораётган бир пайтда, Италиянинг Милан клуби ҳужумчиси Сантиаго Гименезга Португалиянинг гранд жамоаларидан бири жиддий даъвогарлик қилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Мексика терма жамоаси ва Милан сафида ҳаракат қилаётган футболчи Порту клубининг трансфер нишонига айланган ва томонлар ўртасида дастлабки алоқалар бошлаб юборилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалиянинг нуфузли нашри А Бола тарқатган маълумотларга кўра, амалдаги чемпионлар таркибини кучайтириш мақсадида Сантиаго Гименез трансфери устида жиддий иш олиб бормоқда. Порту бош мураббийи Франческо Фариоли мексикалик ҳужумчини ўз жамоасида кўришни истамоқда ва шахсан ўзи футболчи билан боғланиб, клубнинг улкан мақсадлари ҳақида гапириб ўтган.

Мураббий ва футболчи ўртасидаги алоқалар

Мутахассис ва ҳужумчининг танишиши Нидерландияда бошланган бўлиб, ўшанда Санти Feyenoord сафида тўп сурган, Фариоли эса Аякс бошқарувида эди. Мураббий ўзаро мулоқот чоғида футболчига бўлган юксак ҳурматини яна бир бор тасдиқлаган. Шунингдек, суҳбат давомида испаниялик Саму жароҳат сабаб сафдан чиққани боис, жамоага юқори савийдаги ҳужумчи сув ва ҳаводек зарурлиги муҳокама қилинган.

Сантиаго Гименез Портунинг ўзига бўлган қизиқишидан мамнун эканини билдирган, бироқ трансфер борасидаги якуний қарорни Милан раҳбарияти қабул қилишини таъкидлаган. Ҳозирда Порту раҳбарияти футболчининг агенти Рафаела Пимента билан музокараларни давом эттириб, келишув шартларини муҳокама қилмоқда.

Милан талаблари ва трансфер шартлари

Порту клуби футболчини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бироқ Милан бу борада бошқача ёндашувни маъқул кўриб, ҳужумчини тўғридан-тўғри қатъий трансфер қилишни ва камида 25 миллион евро ишлаб олишни истамоқда.

Италия клуби Австралиядаги турнесидан қайтгач, футболчи ва унинг вакиллари билан юзма-юз учрашиб, трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги стратегияни ишлаб чиқади. Агар мексикалик ҳужумчи сотиб юборилса, Милан Гоншало Ramушга захира варианти сифатида Брелд Эмболо номзодини кўриб чиқиши мумкин.

МиланСантиаго ГименезПортуТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)