Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсланди

·44·Авто
Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсланди
Қисқача

Тажрибали автомобил ишқибози Рожер Хик гаражида классик Алпине A110 1300 С ва замонавий Алпине A110 автомобилларини сақлайди. У кундалик ҳаётда янги русумдаги Алпине A110 автомобилидан фойдаланади, аввал эса иккита Алпине Renault V6 Турбос машинасига эгалик қилган. Классик модел механик софлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб турса, замонавий авлод кундалик фойдаланиш қулайликлари ҳамда хавфсизлик тизимларини таклиф этади.

Автомобил оламида афсонавий спорткар моделларининг авлоддан-авлодга ўтиши доимо қизғин баҳсларга сабаб бўлиб келган. Шундай ноёб машиналардан бири бўлган Алпине A110 спорткарининг ҳам ўзига хос тарихи ва мухлислар армияси мавжуд. Ҳозирги кунда эски классик нусхаларни ҳам, энг сўнгги замонавий моделларини ҳам бирдек бошқариб кўриш имкониятига эга бўлган инсонлар кам учрайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, тажрибали автомобил ишқибози Рожер Хик ўз гаражида ҳам классик Алпине A110 1300 С моделини, ҳам замонавий авлодга мансуб Алпине A110 электромобилини сақлаб келмоқда. У аввалроқ иккита Алпине Renault V6 Турбос русумли машинага ҳам эгалик қилган бўлиб, ҳозирги кунда кундалик ҳаётда айнан янги русумдаги Алпине A110 автомобилидан фойдаланиб келмоқда.

Бренд тарихи ва атамалар ҳақидаги баҳслар

Мутахассислар ва автомобил ихлосмандлари орасида ушбу бренд номи борасида тез-тез қизиқарли мунозаралар бўлиб туради. Рожер Хикнинг таъкидлашича, машина номида доимо биринчи ўринда айнан Алпине сўзи туриши керак, худди Алпине Renault каби. Унинг фикрича, ҳеч қачон Renault Алпине номли расмий талқин мавжуд бўлмаган.

Гарчи хотираларда Renault Алпине GTA Турбо ёки Renault 5 Алпине Турбо каби моделлар сақланиб қолган бўлса-да, ўз гаражида ҳақиқий классик Алпине A110 1300 С моделини сақлаётган инсон билан бу борада баҳслашиш қийин. Унинг бой тажрибаси ва ушбу спорткарларга бўлган садоқати бренд тарихини чуқур ўрганиш учун асос бўла олади.

Классик ва замонавий авлодларнинг ўзига хослиги

Ҳозирги кунда автомобил бозорида классик дизайн ва замонавий технологияларнинг уйғунлиги юқори баҳоланмоқда. Шунга қарамай, ҳар бир даврнинг ўзига яраша афзалликлари ва камчиликлари мавжуд. Классик Алпине A110 ўзининг механик софлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб турса, янги авлод модели кундалик фойдаланиш учун қулайликлар ва замонавий хавфсизлик тизимларини тақдим этади.

Автомобил ихлосмандлари учун бу каби ноёб машиналарга эгалик қилиш шунчаки транспорт воситаси эмас, балки бой тарихнинг бир қисмига айланиш демакдир. Ҳар икки авлод ўз даврининг муҳандислик ютуғи сифатида тарих саҳифаларидан муносиб ўрин эгаллаган.

АлпинеАвтомобилларSportкарКлассикАвтоЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин