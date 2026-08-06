Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсланди
Тажрибали автомобил ишқибози Рожер Хик гаражида классик Алпине A110 1300 С ва замонавий Алпине A110 автомобилларини сақлайди. У кундалик ҳаётда янги русумдаги Алпине A110 автомобилидан фойдаланади, аввал эса иккита Алпине Renault V6 Турбос машинасига эгалик қилган. Классик модел механик софлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб турса, замонавий авлод кундалик фойдаланиш қулайликлари ҳамда хавфсизлик тизимларини таклиф этади.
Автомобил оламида афсонавий спорткар моделларининг авлоддан-авлодга ўтиши доимо қизғин баҳсларга сабаб бўлиб келган. Шундай ноёб машиналардан бири бўлган Алпине A110 спорткарининг ҳам ўзига хос тарихи ва мухлислар армияси мавжуд. Ҳозирги кунда эски классик нусхаларни ҳам, энг сўнгги замонавий моделларини ҳам бирдек бошқариб кўриш имкониятига эга бўлган инсонлар кам учрайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, тажрибали автомобил ишқибози Рожер Хик ўз гаражида ҳам классик Алпине A110 1300 С моделини, ҳам замонавий авлодга мансуб Алпине A110 электромобилини сақлаб келмоқда. У аввалроқ иккита Алпине Renault V6 Турбос русумли машинага ҳам эгалик қилган бўлиб, ҳозирги кунда кундалик ҳаётда айнан янги русумдаги Алпине A110 автомобилидан фойдаланиб келмоқда.
Бренд тарихи ва атамалар ҳақидаги баҳсларМутахассислар ва автомобил ихлосмандлари орасида ушбу бренд номи борасида тез-тез қизиқарли мунозаралар бўлиб туради. Рожер Хикнинг таъкидлашича, машина номида доимо биринчи ўринда айнан Алпине сўзи туриши керак, худди Алпине Renault каби. Унинг фикрича, ҳеч қачон Renault Алпине номли расмий талқин мавжуд бўлмаган.
Гарчи хотираларда Renault Алпине GTA Турбо ёки Renault 5 Алпине Турбо каби моделлар сақланиб қолган бўлса-да, ўз гаражида ҳақиқий классик Алпине A110 1300 С моделини сақлаётган инсон билан бу борада баҳслашиш қийин. Унинг бой тажрибаси ва ушбу спорткарларга бўлган садоқати бренд тарихини чуқур ўрганиш учун асос бўла олади.
Классик ва замонавий авлодларнинг ўзига хослигиҲозирги кунда автомобил бозорида классик дизайн ва замонавий технологияларнинг уйғунлиги юқори баҳоланмоқда. Шунга қарамай, ҳар бир даврнинг ўзига яраша афзалликлари ва камчиликлари мавжуд. Классик Алпине A110 ўзининг механик софлиги ва ҳайдаш завқи билан ажралиб турса, янги авлод модели кундалик фойдаланиш учун қулайликлар ва замонавий хавфсизлик тизимларини тақдим этади.
Автомобил ихлосмандлари учун бу каби ноёб машиналарга эгалик қилиш шунчаки транспорт воситаси эмас, балки бой тарихнинг бир қисмига айланиш демакдир. Ҳар икки авлод ўз даврининг муҳандислик ютуғи сифатида тарих саҳифаларидан муносиб ўрин эгаллаган.
…