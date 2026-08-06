Лондон шаҳрида илк бор Uber ва Вайве автоном таксилари учун лицензия берилди

·38·Техно
Лондон шаҳрида илк бор Uber ва Вайве автоном таксилари учун лицензия берилди
Қисқача

Лондон транспорт бошқармаси Uber ва Вайве компанияларига Лондонда ўзи бошқариладиган таксиларни синовдан ўтказиш учун лицензия берди. Дастлаб Вайве дастури, камералар ва радарлар билан жиҳозланган 15 та Ford Mustang Мач-Е электромобилида ҳайдовчи ўрнида оператор бўлади. Тўлиқ ҳайдовчисиз хизматни йўлга қўйиш учун компаниялар ДВСАдан алоҳида рухсат олиши керак, синов сафарлари эса ёз ойларида бошланади.

Лондон транспорт бошқармаси (ТфЛ) Uber компанияси ҳамда Вайве автомобилсозлик дастурий таъминот ишлаб чиқарувчисига Британия пойтахтида ўзи бошқариладиган таксиларни синовдан ўтказиш учун расмий лицензияларни тақдим этди. Ушбу муҳим қадам шаҳарда инновацион транспорт воситаларини жорий этиш ва шаҳар ҳаракатини янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги илк амалий қадамлардан бири бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ТфЛ томонидан Вайве компаниясининг автоном бошқарув дастури, замонавий камералар ва радарлар мажмуи билан жиҳозланган 15 та Ford Mustang Мач-Э электромобилига махсус рухсатномалар берилди. Лойиҳанинг бошланғич босқичида хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳайдовчи ўриндиғида ҳар доим оператор бўлади. У зарурат туғилганда исталган вақтда бошқарувни ўз қўлига олиши мумкин, бироқ асосий жараён тўлиқ сунъий интеллект ва дастурий таъминот томонидан бошқарилади.

Келгусидаги режалар ва хавфсизлик чоралари

Лойиҳа кейинги босқичга ўтиб, автомобилларни бутунлай ҳайдовчисиз эксплуатация қилиш учун Uber ва Вайве махсус давлат идораси — Ҳайдовчилар ва транспорт воситалари стандартлари агентлигидан (ДВСА) алоҳида рухсат олиши талаб этилади. Ўз навбатида, Транспорт фор Лондон вакиллари ушбу роботаксилар ҳаракатини доимий равишда назорат қилишини ва йўловчилар хавфсизлигига ҳар қандай таҳдид сезилса, дарҳол аралашишга тайёрлигини билдирди.

Компаниялар тарқатган маълумотларга кўра, хизматни синаб кўриш учун навбатга ёзилган шаҳар аҳолиси аллақачон ўн минглаб кишилардан ошган. Сўнгги саккиз ҳафта ичида 100 000 дан ортиқ лондонликлар махсус кутиш рўйхатига қўшилишган. Дастлабки синов сафарлари ёз ойларида рўйхатдан ўтган айрим фойдаланувчилар учун мавжуд бўлади, шундан сўнг хизмат босқичма-босқич кенг жамоатчилик учун очилади.

Жамоатчилик муносабати ва хавотирлар

Бироқ мазкур янгилик шаҳарнинг анъанавий такси ҳайдовчилари ва уларнинг касаба уюшмалари ўртасида кескин эътирозларга сабаб бўлди. Маҳаллий ҳайдовчилар роботаксиларнинг йўлга чиқиши минглаб иш ўринларини хавф остига қўйишидан ташвишда. Шунингдек, касаба уюшмаси вакиллари йўлларда авария ҳолатлари кўпайиши мумкинлигидан огоҳлантириб, транспорт бошқармасини масалага ўта эҳтиёткорлик билан ёндашишга чақирмоқда.

UberВайвеЛондонРоботаксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди