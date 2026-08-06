Лондон шаҳрида илк бор Uber ва Вайве автоном таксилари учун лицензия берилди
Лондон транспорт бошқармаси Uber ва Вайве компанияларига Лондонда ўзи бошқариладиган таксиларни синовдан ўтказиш учун лицензия берди. Дастлаб Вайве дастури, камералар ва радарлар билан жиҳозланган 15 та Ford Mustang Мач-Е электромобилида ҳайдовчи ўрнида оператор бўлади. Тўлиқ ҳайдовчисиз хизматни йўлга қўйиш учун компаниялар ДВСАдан алоҳида рухсат олиши керак, синов сафарлари эса ёз ойларида бошланади.
Лондон транспорт бошқармаси (ТфЛ) Uber компанияси ҳамда Вайве автомобилсозлик дастурий таъминот ишлаб чиқарувчисига Британия пойтахтида ўзи бошқариладиган таксиларни синовдан ўтказиш учун расмий лицензияларни тақдим этди. Ушбу муҳим қадам шаҳарда инновацион транспорт воситаларини жорий этиш ва шаҳар ҳаракатини янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги илк амалий қадамлардан бири бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ТфЛ томонидан Вайве компаниясининг автоном бошқарув дастури, замонавий камералар ва радарлар мажмуи билан жиҳозланган 15 та Ford Mustang Мач-Э электромобилига махсус рухсатномалар берилди. Лойиҳанинг бошланғич босқичида хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳайдовчи ўриндиғида ҳар доим оператор бўлади. У зарурат туғилганда исталган вақтда бошқарувни ўз қўлига олиши мумкин, бироқ асосий жараён тўлиқ сунъий интеллект ва дастурий таъминот томонидан бошқарилади.
Келгусидаги режалар ва хавфсизлик чоралариЛойиҳа кейинги босқичга ўтиб, автомобилларни бутунлай ҳайдовчисиз эксплуатация қилиш учун Uber ва Вайве махсус давлат идораси — Ҳайдовчилар ва транспорт воситалари стандартлари агентлигидан (ДВСА) алоҳида рухсат олиши талаб этилади. Ўз навбатида, Транспорт фор Лондон вакиллари ушбу роботаксилар ҳаракатини доимий равишда назорат қилишини ва йўловчилар хавфсизлигига ҳар қандай таҳдид сезилса, дарҳол аралашишга тайёрлигини билдирди.
Компаниялар тарқатган маълумотларга кўра, хизматни синаб кўриш учун навбатга ёзилган шаҳар аҳолиси аллақачон ўн минглаб кишилардан ошган. Сўнгги саккиз ҳафта ичида 100 000 дан ортиқ лондонликлар махсус кутиш рўйхатига қўшилишган. Дастлабки синов сафарлари ёз ойларида рўйхатдан ўтган айрим фойдаланувчилар учун мавжуд бўлади, шундан сўнг хизмат босқичма-босқич кенг жамоатчилик учун очилади.
…