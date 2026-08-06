Рафиня Барселонадаги асосий таркиб учун жиддий рақобатга дуч келди

·142·Спорт
Рафиня Барселонадаги асосий таркиб учун жиддий рақобатга дуч келди
Қисқача

Рафиня янги мавсумда Барселона асосий таркибидаги ўрнини сақлаб қолиш учун кучли рақобатга дуч келади. Клуб Энтони Гордон ва Жесси Биссиоуни жамоага қўшди, шунингдек, Карим Адеемини чап қанотда синаб кўриш имконияти мавжуд. Икки йил муқаддам 34 та гол ва 26 та голли узатма қайд этган Рафинянинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари жароҳатлар сабаб 21 та гол ва 8 та ассистгача пасайди.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, бразилиялик футболчи Рафиня янги мавсумда Барселона сафидаги ўз ўрнини сақлаб қолиш учун кескин рақобат шароитида ҳаракат қилишига тўғри келади. Икки йил муқадар каталонияликлар сафида ўта сермаҳсул мавсумни ўтказиб, 34 та гол урган ва 26 та голли узатмага муаллифлик қилган вингер учун рақобат деярли йўқ эди. Бироқ ўтган мавсум жароҳатлар сабабли бироз қийинроқ келди ва унинг кўрсаткичлари пасайиб, 21 та гол ҳамда 8 та ассист билан чекланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби таркибни кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилди. Натижада Барселона сафи янги футболчилар билан тўлдирилиб, бу ҳолат Рафинянинг асосий таркибдаги мавқеини хавф остига қўймоқда. Жамоани тарк этган Маркус Рэшфорд ўтган даврда 14 та гол ва шунча голли узатма қайд этган бўлса-да, бразилиялик футболчига муносиб рақобат туғдира олмаган эди.

Таркибдаги кескин рақобат ва янги харидлар

Sport хабар беришича, клубнинг сўнгги трансферлари ҳужум чизиғидаги рақобатни мутлақо янги босқичга олиб чиқди. Хусусан, Энтони Гордон ва Жесси Биссиоу жамоага келиб қўшилди, шунингдек, керак пайтда Карим Адеемини ҳам чап қанотда синаб кўриш имконияти мавжуд. Бу футболчилар юқори прессинг, тезкорлик ва гол уриш борасидаги маҳорати билан ажралиб туради.

Айниқса, Энтони Гордоннинг трансфери Рафиняни ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этишга мажбур қилади. Агар у асосий таркибдаги жойини йўқотишни истмаса, ҳар бир машғулот ва ўйинда бор кучини бериб ҳаракат қилиши талаб этилади. Янги келган ўйинчиларнинг хусусиятлари жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.

Ханси Фликнинг ишончи ва келажак истиқболлари

Шунга қарамай, Рафиня бош мураббий Ханси Фликнинг тўлиқ ишончидан фойдаланишда давом этмоқда. Германиялик мутахассис футболчининг қийин даврларида ҳам унинг имкониятларига доимо ишонган ва қўллаб-қувватлаган. Мураббийнинг қўллаб-қувватлаши бразилиялик футболчига психологик жиҳатдан ёрдам бериши шубҳасиз.

Бироқ кучли рақобатнинг юзага келиши Барселона жамоасининг ички даражаси нақадар ўсганидан далолат беради. Мавсум давомида совринлар учун курашадиган каталонияликлар таркибида ҳар бир позиция учун икки нафардан муносиб номзоднинг бўлиши мураббийга тактик ўзгаришлар қилишда катта эркинлик беради.

БарселонаРафиняЛа ЛигаФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)