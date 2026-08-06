Рафиня Барселонадаги асосий таркиб учун жиддий рақобатга дуч келди
Рафиня янги мавсумда Барселона асосий таркибидаги ўрнини сақлаб қолиш учун кучли рақобатга дуч келади. Клуб Энтони Гордон ва Жесси Биссиоуни жамоага қўшди, шунингдек, Карим Адеемини чап қанотда синаб кўриш имконияти мавжуд. Икки йил муқаддам 34 та гол ва 26 та голли узатма қайд этган Рафинянинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари жароҳатлар сабаб 21 та гол ва 8 та ассистгача пасайди.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, бразилиялик футболчи Рафиня янги мавсумда Барселона сафидаги ўз ўрнини сақлаб қолиш учун кескин рақобат шароитида ҳаракат қилишига тўғри келади. Икки йил муқадар каталонияликлар сафида ўта сермаҳсул мавсумни ўтказиб, 34 та гол урган ва 26 та голли узатмага муаллифлик қилган вингер учун рақобат деярли йўқ эди. Бироқ ўтган мавсум жароҳатлар сабабли бироз қийинроқ келди ва унинг кўрсаткичлари пасайиб, 21 та гол ҳамда 8 та ассист билан чекланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби таркибни кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилди. Натижада Барселона сафи янги футболчилар билан тўлдирилиб, бу ҳолат Рафинянинг асосий таркибдаги мавқеини хавф остига қўймоқда. Жамоани тарк этган Маркус Рэшфорд ўтган даврда 14 та гол ва шунча голли узатма қайд этган бўлса-да, бразилиялик футболчига муносиб рақобат туғдира олмаган эди.
Таркибдаги кескин рақобат ва янги харидларSport хабар беришича, клубнинг сўнгги трансферлари ҳужум чизиғидаги рақобатни мутлақо янги босқичга олиб чиқди. Хусусан, Энтони Гордон ва Жесси Биссиоу жамоага келиб қўшилди, шунингдек, керак пайтда Карим Адеемини ҳам чап қанотда синаб кўриш имконияти мавжуд. Бу футболчилар юқори прессинг, тезкорлик ва гол уриш борасидаги маҳорати билан ажралиб туради.
Айниқса, Энтони Гордоннинг трансфери Рафиняни ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этишга мажбур қилади. Агар у асосий таркибдаги жойини йўқотишни истмаса, ҳар бир машғулот ва ўйинда бор кучини бериб ҳаракат қилиши талаб этилади. Янги келган ўйинчиларнинг хусусиятлари жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.
Ханси Фликнинг ишончи ва келажак истиқболлариШунга қарамай, Рафиня бош мураббий Ханси Фликнинг тўлиқ ишончидан фойдаланишда давом этмоқда. Германиялик мутахассис футболчининг қийин даврларида ҳам унинг имкониятларига доимо ишонган ва қўллаб-қувватлаган. Мураббийнинг қўллаб-қувватлаши бразилиялик футболчига психологик жиҳатдан ёрдам бериши шубҳасиз.
Бироқ кучли рақобатнинг юзага келиши Барселона жамоасининг ички даражаси нақадар ўсганидан далолат беради. Мавсум давомида совринлар учун курашадиган каталонияликлар таркибида ҳар бир позиция учун икки нафардан муносиб номзоднинг бўлиши мураббийга тактик ўзгаришлар қилишда катта эркинлик беради.
…