eBay жонли савдолар кўламини кенгайтирмоқда

·42·Техно
eBay жонли савдолар кўламини кенгайтирмоқда
Қисқача

Иккинчи чорак якунларига кўра, eBay платформасидаги жонли савдолар ҳажми йиллик ҳисобда салкам саккиз баробарга ошди ва компания eBay Ливе хизматини яқин ҳафталар ва ойлар давомида бошқа халқаро бозорларга жорий этишни режалаштирмоқда. Мунтазам жонли эфир ўтказувчи сотувчиларнинг 90 фоиздан ортиғи савдолар ҳажми ошганини қайд этган, бундай форматдан фойдаланувчилар эса эфирдан фойдаланмайдиганларга нисбатан уч баравар кўпроқ маҳсулот сотмоқда.

Машҳур онлайн-савдо майдончаси бўлган eBay компанияси ўзининг жонли савдолар (ливе шоппинг) йўналишини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, иккинчи чорак якунларига кўра, мазкур платформадаги умумий савдолар ҳажми йиллик ҳисобда салкам саккиз баробарга ошган ва томошабинлар сони ҳамда кўриш давомийлиги сезиларли даражада кўпайган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ўсиш фонида компания раҳбарияти яқин ҳафталар ва ойлар давомида eBay Ливе хизматини бошқа халқаро бозорларга ҳам жорий этишни режалаштирмоқда. ЭБай бош директори Жейми Ианнон инвесторлар билан ўтказилган йиғилишда бу натижалар жонли эфирлар харидорлар фаоллигини ошириб, янги имкониятларни кашф этишга ёрдам беришига бўлган ишончни янада кучайтирганини таъкидлади.

Жонли эфирлар савдо ҳажмига қандай таъсир қилмоқда?

Компания маълумотларига кўра, мунтазам равишда жонли эфир ўтказувчи сотувчиларнинг 90 фоиздан ортиғи савдолар ҳажми ошганини қайд этган. Шунингдек, бундай форматдан фойдаланувчилар эфирдан фойдаланмайдиганларга нисбатан уч баравар кўпроқ маҳсулот сотишга эришмоқда. Харидорлар ҳам қизиқиш билдириб, коллекция буюмлари бўйича илк бор харид қилаётганлар оддий усулдагиларга қараганда 70 фоизга кўпроқ маблағ сарфламоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, eBay илк бор ушбу функцияни 2022-йилда АҚШда ёпиқ тарзда синовдан ўтказган эди. Кейинчалик Буюк Британия, Германия, Австралия, Франция, Италия ва Канада каби давлатларда ҳам йўлга қўйилди. Ўтган ойда эса компания фақат таклифнома асосида ишлаш тартибидан воз кечиб, электроника, мода ва коллекция буюмларини ўз ичига олган 300 дан ортиқ тоифадаги сотувчилар учун ўз-ўзига хизмат кўрсатиш тизимини ишга туширди.

Бозордаги рақобат ва келгусидаги режалар

Ҳозирги кунда АҚШда жонли савдо шунчаки кичик тажриба бўлмай, балки жиддий бизнес йўналишига айланиб бормоқда. Мазкур бозорда Whатнот ва TikTok Шоп каби рақобатчилар ҳам фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Whатнот ўртача 11 миллиард доллардан ортиқ қийматга баҳоланаётган бўлса, TikTok Шоп ўз мижозлари учун пуллик обуна ва экскузив чегирмаларни синовдан ўтказмоқда.

Рақобат муҳити кучайиб бораётган бир пайтда, eBay ўз платформасидаги техник имкониятларни ҳам яхшилади. Бош директорнинг сўзларига кўра, уй саҳифаси ва мобил иловадаги қидирув функциялари янгиланиб, тадбирларни топиш осонлашди. Шунингдек, сотувчилар учун эфир яратиш, инвентар тайёрлаш ҳамда ставкаларга жавоб бериш тезлиги оширилиб, савдо жараёни янада қулайлаштирилди.

ЭБайЖонлиСавдоТехнологияЭлектронТижоратБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди