eBay жонли савдолар кўламини кенгайтирмоқда
Иккинчи чорак якунларига кўра, eBay платформасидаги жонли савдолар ҳажми йиллик ҳисобда салкам саккиз баробарга ошди ва компания eBay Ливе хизматини яқин ҳафталар ва ойлар давомида бошқа халқаро бозорларга жорий этишни режалаштирмоқда. Мунтазам жонли эфир ўтказувчи сотувчиларнинг 90 фоиздан ортиғи савдолар ҳажми ошганини қайд этган, бундай форматдан фойдаланувчилар эса эфирдан фойдаланмайдиганларга нисбатан уч баравар кўпроқ маҳсулот сотмоқда.
Машҳур онлайн-савдо майдончаси бўлган eBay компанияси ўзининг жонли савдолар (ливе шоппинг) йўналишини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, иккинчи чорак якунларига кўра, мазкур платформадаги умумий савдолар ҳажми йиллик ҳисобда салкам саккиз баробарга ошган ва томошабинлар сони ҳамда кўриш давомийлиги сезиларли даражада кўпайган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ўсиш фонида компания раҳбарияти яқин ҳафталар ва ойлар давомида eBay Ливе хизматини бошқа халқаро бозорларга ҳам жорий этишни режалаштирмоқда. ЭБай бош директори Жейми Ианнон инвесторлар билан ўтказилган йиғилишда бу натижалар жонли эфирлар харидорлар фаоллигини ошириб, янги имкониятларни кашф этишга ёрдам беришига бўлган ишончни янада кучайтирганини таъкидлади.
Жонли эфирлар савдо ҳажмига қандай таъсир қилмоқда?Компания маълумотларига кўра, мунтазам равишда жонли эфир ўтказувчи сотувчиларнинг 90 фоиздан ортиғи савдолар ҳажми ошганини қайд этган. Шунингдек, бундай форматдан фойдаланувчилар эфирдан фойдаланмайдиганларга нисбатан уч баравар кўпроқ маҳсулот сотишга эришмоқда. Харидорлар ҳам қизиқиш билдириб, коллекция буюмлари бўйича илк бор харид қилаётганлар оддий усулдагиларга қараганда 70 фоизга кўпроқ маблағ сарфламоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, eBay илк бор ушбу функцияни 2022-йилда АҚШда ёпиқ тарзда синовдан ўтказган эди. Кейинчалик Буюк Британия, Германия, Австралия, Франция, Италия ва Канада каби давлатларда ҳам йўлга қўйилди. Ўтган ойда эса компания фақат таклифнома асосида ишлаш тартибидан воз кечиб, электроника, мода ва коллекция буюмларини ўз ичига олган 300 дан ортиқ тоифадаги сотувчилар учун ўз-ўзига хизмат кўрсатиш тизимини ишга туширди.
Бозордаги рақобат ва келгусидаги режаларҲозирги кунда АҚШда жонли савдо шунчаки кичик тажриба бўлмай, балки жиддий бизнес йўналишига айланиб бормоқда. Мазкур бозорда Whатнот ва TikTok Шоп каби рақобатчилар ҳам фаол ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Whатнот ўртача 11 миллиард доллардан ортиқ қийматга баҳоланаётган бўлса, TikTok Шоп ўз мижозлари учун пуллик обуна ва экскузив чегирмаларни синовдан ўтказмоқда.
Рақобат муҳити кучайиб бораётган бир пайтда, eBay ўз платформасидаги техник имкониятларни ҳам яхшилади. Бош директорнинг сўзларига кўра, уй саҳифаси ва мобил иловадаги қидирув функциялари янгиланиб, тадбирларни топиш осонлашди. Шунингдек, сотувчилар учун эфир яратиш, инвентар тайёрлаш ҳамда ставкаларга жавоб бериш тезлиги оширилиб, савдо жараёни янада қулайлаштирилди.
…