Реал Мадрид Ян Диомандени 140 миллион еврога сотиб олди
Реал Мадрид РБ Леипзиг ҳужумчиси Ян Диомандени бонуслар билан бирга 140 миллион еврога ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган шартномада трансфернинг кафолатланган қисми 125 миллион евро, қўшимча тўловлар эса 10 миллион ва 5 миллион евро этиб белгиланган. Ян Диоманде учун курашда узоқ вақт асосий даъвогар бўлган Пари Сен-Жермен сўнгги босқичда Реал Мадридга имкониятни бой берди.
Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер бозорида шов-шувли келишувга эришиб, РБ Леипзиг сафида тўп сурган иқтидорли ҳужумчи Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. GOAL.com хабар беришича, ушбу трансфер қиймати бонуслар билан ҳисобланганда 140 миллион еврони ташкил этади ва бу қиймат келгусида қироллик клуби тарихидаги энг қиммат харидга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар имзолаган шартнома 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, трансфернинг кафолатланган асосий қисми 125 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, яна 10 миллион евро бажарилиши осон бўлган қўшимча шартлар эвазига ҳамда 5 миллион евро янада жиддий натижаларга эришилганда тўлаб берилиши кўзда тутилган. Агар барча кўрсаткичлар бажарилса, Ян Диоманденинг трансфери Реал Мадрид рекордини янгилайди.
Трансфер пойгасидаги кескин бурилишДастлаб бу ёш футболчи учун курашда Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби асосий даъвогар сифатида кўрилган эди. Парижликлар узоқ вақт давомида келишувга яқин келганди, бироқ трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Реал Мадрид раҳбарияти тезкор ҳаракат қилиб, битимни ўз фойдасига ҳал қилди ва рақибини ортда қолдирди.
Ян Диоманденинг профессионал футболдаги юксалиши жуда тез кечди. Oraдан атиги икки йил олдин у Флорида штатидаги ДМE академиясида таҳсил олаётган эди. Шундан сўнг Леганес ва РБ Леипзиг жамоаларида тўп сурган ивуарлик футболчи ўтган мавсум Бундеслигада 12 та гол уриб, 8 та голли узатмага муаллифлик қилди ҳамда Европанинг етакчи клублари эътиборига тушди.
Жозе Моуринью учун янги бош оғриқМазкур юлдуз футболчининг жамоага келиши бош мураббий Жозе Моуринью учун бир қатор ижобий имкониятлар билан бирга жиддий таркибий танлов бош оғриғини ҳам олиб келади. Ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ҳаракат қила оладиган Диоманде энди Реал Мадрид сафидаги бошқа юлдузлар билан асосий таркиб учун курашишига тўғри келади.
Ҳозирги кунда Мадрид клубининг ҳужум чизиғи ўта рақобатбардош бўлиб, мураббий ихтиёрида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родрйго Гоэс, Франко Мастантуоно, Эндрик Фелипе ва Гонзало Гарсиа каби футболчилар бор. Ян Диоманденинг қўшилиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириб, мураббийлар штабидан тактика борасида янада мослашувчанликни талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатида Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида иштирок этган футболчи халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсата олган ва жамоасига плей-офф босқичига чиқишда ёрдам берган эди. Энди эса у ўзининг ёрқин ўйинларини клуб даражасида испаниялик ишқибозлар кўз ўнгида давом эттириши кутилмоқда.
…