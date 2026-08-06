Реал Мадрид Ян Диомандени 140 миллион еврога сотиб олди

·73·Спорт
Реал Мадрид Ян Диомандени 140 миллион еврога сотиб олди
Қисқача

Реал Мадрид РБ Леипзиг ҳужумчиси Ян Диомандени бонуслар билан бирга 140 миллион еврога ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган шартномада трансфернинг кафолатланган қисми 125 миллион евро, қўшимча тўловлар эса 10 миллион ва 5 миллион евро этиб белгиланган. Ян Диоманде учун курашда узоқ вақт асосий даъвогар бўлган Пари Сен-Жермен сўнгги босқичда Реал Мадридга имкониятни бой берди.

Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер бозорида шов-шувли келишувга эришиб, РБ Леипзиг сафида тўп сурган иқтидорли ҳужумчи Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. GOAL.com хабар беришича, ушбу трансфер қиймати бонуслар билан ҳисобланганда 140 миллион еврони ташкил этади ва бу қиймат келгусида қироллик клуби тарихидаги энг қиммат харидга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар имзолаган шартнома 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, трансфернинг кафолатланган асосий қисми 125 миллион еврони ташкил этади. Шунингдек, яна 10 миллион евро бажарилиши осон бўлган қўшимча шартлар эвазига ҳамда 5 миллион евро янада жиддий натижаларга эришилганда тўлаб берилиши кўзда тутилган. Агар барча кўрсаткичлар бажарилса, Ян Диоманденинг трансфери Реал Мадрид рекордини янгилайди.

Трансфер пойгасидаги кескин бурилиш

Дастлаб бу ёш футболчи учун курашда Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби асосий даъвогар сифатида кўрилган эди. Парижликлар узоқ вақт давомида келишувга яқин келганди, бироқ трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Реал Мадрид раҳбарияти тезкор ҳаракат қилиб, битимни ўз фойдасига ҳал қилди ва рақибини ортда қолдирди.

Ян Диоманденинг профессионал футболдаги юксалиши жуда тез кечди. Oraдан атиги икки йил олдин у Флорида штатидаги ДМE академиясида таҳсил олаётган эди. Шундан сўнг Леганес ва РБ Леипзиг жамоаларида тўп сурган ивуарлик футболчи ўтган мавсум Бундеслигада 12 та гол уриб, 8 та голли узатмага муаллифлик қилди ҳамда Европанинг етакчи клублари эътиборига тушди.

Жозе Моуринью учун янги бош оғриқ

Мазкур юлдуз футболчининг жамоага келиши бош мураббий Жозе Моуринью учун бир қатор ижобий имкониятлар билан бирга жиддий таркибий танлов бош оғриғини ҳам олиб келади. Ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ҳаракат қила оладиган Диоманде энди Реал Мадрид сафидаги бошқа юлдузлар билан асосий таркиб учун курашишига тўғри келади.

Ҳозирги кунда Мадрид клубининг ҳужум чизиғи ўта рақобатбардош бўлиб, мураббий ихтиёрида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родрйго Гоэс, Франко Мастантуоно, Эндрик Фелипе ва Гонзало Гарсиа каби футболчилар бор. Ян Диоманденинг қўшилиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириб, мураббийлар штабидан тактика борасида янада мослашувчанликни талаб қилади.

Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатида Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида иштирок этган футболчи халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсата олган ва жамоасига плей-офф босқичига чиқишда ёрдам берган эди. Энди эса у ўзининг ёрқин ўйинларини клуб даражасида испаниялик ишқибозлар кўз ўнгида давом эттириши кутилмоқда.

Реал МадридЯн ДиомандеЖозе МоуриньюТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)