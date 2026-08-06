Янги Starlink V5 антенкаси арзон Стандбй Моде тарифини қўллаб-қувватламайди

·35·Техно
Янги Starlink V5 антенкаси арзон Стандбй Моде тарифини қўллаб-қувватламайди
Қисқача

SpaceX тақдим этган янги Starlink V5 антенкаси 2025-йилнинг август ойида жорий этилган ойига 10 доллар турадиган Стандбй Моде режимини қўллаб-қувватламайди. Ушбу режимда интернет тезлиги тахминан 0,5 Мбит/с гача пасаяди, бироқ тармоққа уланиш сақланиб қолади ва ундан Starlink V4 терминаллари эгалари фойдаланиши мумкин.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, SpaceX компанияси томонидан тақдим этилган янги авлод Starlink V5 сунъий йўлдош антенкаси ўзидан олдинги версияларга нисбатан муҳим имкониятдан маҳрум бўлиб чиқди. Янги қурилма ойлик тўловни вақтинча камайтириш имконини берувчи арзон тариф билан ишламайди, бу эса фойдаланувчилар учун қўшимча чекловларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, гап 2025-йилнинг август ойида жорий этилган ва ойига 10 доллар эвазига хизматни тўлиқ узмаган ҳолда тармоққа уланишни сақлаб қолиш имконини берувчи Стандбй Моде режими ҳақида бормоқда. Ушбу режимда интернет тезлиги тахминан 0,5 Мбит/с гача пасайтирилса-да, бу матнли хабарлар алмашиш ва муҳим янгиланишларни қабул қилиш учун етарли эди. Аввалги Starlink V4 терминаллари эгалари ҳамон мазкур функциядан фойдаланиши мумкин.

Техник янгиланишлар ва тезликдаги ўзгаришлар

Бироқ, янги Starlink V5 “тарелка”си эгалари учун бу имконият ҳозирча мавжуд эмас. Эндиликда улар обунани вақтинча арзонроқ режимга ўтказиш ўрнига хизматни бутунлай тўхтатиб туришга мажбур бўлишади. Шунга қарамай, янги ускуна аппарат қисми бўйича сезиларли даражада яхшиланган ва ўлчамлари 30,6 х 38,4 см ни ташкил этиб, аввалги V4 моделига нисбатан анча ихчамроқ кўриниш олган.

Қурилманинг оғирлиги ҳам 2,9 килограммдан 1,1 килограммгача камайтирилди. SpaceX маълумотларига кўра, янги терминал камроқ электр энергияси сарфлайди ва қизиб кетишга қарши яхшироқ ҳимояланган. Бу эса иссиқ иқлим шароитида интернет тезлигининг пасайиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда.

Тарқалиш географияси ва истиқболлар

Қурилманинг техник кўрсаткичларига келсак, унинг максимал юклаб олиш тезлиги 375 Мбит/с дан ортиқроқ этиб белгиланган. Таққослаш учун, Starlink V4 модели 400 Мбит/с дан юқори тезликни тақдим эта оларди. Гарчи V5 модели максимал тезлик бўйича бироз ортда қолса-да, унинг энергия самарадорлиги ва иссиқликка чидамлилиги устун жиҳат сифатида қайд этилмоқда.

Ҳозирги вақтда Starlink V5 фақат АҚШнинг айрим ҳудудларидаги уй интернети фойдаланувчилари учун чекланган тарзда сотувга чиқарилган. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига қараб, SpaceX босқичма-босқич савдо географиясини кенгайтиришни режалаштирган. Ҳозирча халқаро бозорларга чиқиш муддати ҳамда эски V4 антенкаларини янгисига алмаштириш дастури ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот мавжуд эмас.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди