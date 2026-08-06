Янги Starlink V5 антенкаси арзон Стандбй Моде тарифини қўллаб-қувватламайди
SpaceX тақдим этган янги Starlink V5 антенкаси 2025-йилнинг август ойида жорий этилган ойига 10 доллар турадиган Стандбй Моде режимини қўллаб-қувватламайди. Ушбу режимда интернет тезлиги тахминан 0,5 Мбит/с гача пасаяди, бироқ тармоққа уланиш сақланиб қолади ва ундан Starlink V4 терминаллари эгалари фойдаланиши мумкин.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, SpaceX компанияси томонидан тақдим этилган янги авлод Starlink V5 сунъий йўлдош антенкаси ўзидан олдинги версияларга нисбатан муҳим имкониятдан маҳрум бўлиб чиқди. Янги қурилма ойлик тўловни вақтинча камайтириш имконини берувчи арзон тариф билан ишламайди, бу эса фойдаланувчилар учун қўшимча чекловларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, гап 2025-йилнинг август ойида жорий этилган ва ойига 10 доллар эвазига хизматни тўлиқ узмаган ҳолда тармоққа уланишни сақлаб қолиш имконини берувчи Стандбй Моде режими ҳақида бормоқда. Ушбу режимда интернет тезлиги тахминан 0,5 Мбит/с гача пасайтирилса-да, бу матнли хабарлар алмашиш ва муҳим янгиланишларни қабул қилиш учун етарли эди. Аввалги Starlink V4 терминаллари эгалари ҳамон мазкур функциядан фойдаланиши мумкин.
Техник янгиланишлар ва тезликдаги ўзгаришларБироқ, янги Starlink V5 “тарелка”си эгалари учун бу имконият ҳозирча мавжуд эмас. Эндиликда улар обунани вақтинча арзонроқ режимга ўтказиш ўрнига хизматни бутунлай тўхтатиб туришга мажбур бўлишади. Шунга қарамай, янги ускуна аппарат қисми бўйича сезиларли даражада яхшиланган ва ўлчамлари 30,6 х 38,4 см ни ташкил этиб, аввалги V4 моделига нисбатан анча ихчамроқ кўриниш олган.
Қурилманинг оғирлиги ҳам 2,9 килограммдан 1,1 килограммгача камайтирилди. SpaceX маълумотларига кўра, янги терминал камроқ электр энергияси сарфлайди ва қизиб кетишга қарши яхшироқ ҳимояланган. Бу эса иссиқ иқлим шароитида интернет тезлигининг пасайиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда.
Тарқалиш географияси ва истиқболларҚурилманинг техник кўрсаткичларига келсак, унинг максимал юклаб олиш тезлиги 375 Мбит/с дан ортиқроқ этиб белгиланган. Таққослаш учун, Starlink V4 модели 400 Мбит/с дан юқори тезликни тақдим эта оларди. Гарчи V5 модели максимал тезлик бўйича бироз ортда қолса-да, унинг энергия самарадорлиги ва иссиқликка чидамлилиги устун жиҳат сифатида қайд этилмоқда.
Ҳозирги вақтда Starlink V5 фақат АҚШнинг айрим ҳудудларидаги уй интернети фойдаланувчилари учун чекланган тарзда сотувга чиқарилган. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига қараб, SpaceX босқичма-босқич савдо географиясини кенгайтиришни режалаштирган. Ҳозирча халқаро бозорларга чиқиш муддати ҳамда эски V4 антенкаларини янгисига алмаштириш дастури ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот мавжуд эмас.
…