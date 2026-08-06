«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?
Фабио Каннаваро Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги уч мағлубиятини юқори даражада бутун ўйин давомида катта тезликда ҳаракат қилиш муаммоси билан изоҳлади. Ўзбекистон К гуруҳида Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5 ва Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида ютқазиб, 11 та гол ўтказиб юборди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тарихий илк жаҳон чемпионати кутилганидан анча оғир якунланди. Учта ўйин, учта мағлубият ва ўтказиб юборилган 11 та гол — Фабио Каннаваро бу натижаларни тасодиф эмас, олдиндан кўринган муаммонинг оқибати деб баҳолади.
Италиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, мундиал Ўзбекистон футболчилари дуч келаётган асосий фарқни очиқ кўрсатди: юқори даражада техника ва тактиканинг ўзи етарли эмас — бутун учрашув давомида катта тезликда ўйнаш талаб этилади.
Тарихий дебют оғир рақамлар билан якунланди
Ўзбекистон терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг K гуруҳида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушди.
Жамоамизнинг гуруҳ босқичидаги натижалари:
— Ўзбекистон — Колумбия — 1:3;
— Португалия — Ўзбекистон — 5:0;
— Конго ДР — Ўзбекистон — 3:1.
Шу тариқа, миллий жамоа уч учрашувда иккита гол уриб, ўз дарвозасидан 11 та тўп олиб чиқди ва очко жамғара олмади. Колумбияга қарши Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатларидаги илк голини урган бўлса, Конго ДР билан баҳсда Элдор Шомуродов ҳисобни очган эди. Аммо ҳар икки учрашувда ҳам рақиблар кейинчалик устунликни ўз томонига оғдирди.
Айниқса, Португалиядан қабул қилинган 0:5 ҳисобидаги мағлубият жамоалар ўртасидаги суръат, қарор қабул қилиш тезлиги ва индивидуал маҳорат борасидаги фарқни яққол кўрсатди.
Каннаваро: «Бу ҳақда аввал ҳам гапирганман»
Фабио Каннаваро мусобақадан кейинги фикрларида мавжуд муаммолар у учун янгилик бўлмаганини таъкидлади.
«Саккиз-тўққиз ой олдинга қайтиб қарасак, ўшандаёқ жамоадаги муаммолар ва футболчиларимизнинг даражаси ҳақида гапирганман. Суҳбатларимиз марказида доим ўйин интенсивлиги турарди — футболчилар юқори суръатда ҳаракат қилиши шартлигини қайта-қайта таъкидлаб келдик».
Мураббий жаҳон чемпионатидаги ўйинлар одатий халқаро учрашувлардан ҳам юқори тезликда ўтишини кутган. Унинг фикрича, айримлар Ўзбекистон мундиалда бундай жиддий қийинчиликларга дуч келмаслигига ишонган, аммо мураббийлар штаби хавфни олдиндан кўрган.
«Жаҳон чемпионатида ўйин темпи жуда юқори бўлишини яхши билардим. Эҳтимол, кўпчилик мундиалда биз бундай қийинчиликларга дуч келмаймиз, деб ўйлаган бўлиши мумкин. Лекин мен бундан олдиноқ бу ҳақда огоҳлантирган эдим».
Каннаваро мусобақа бошланишидан аввал ҳам футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва юқори интенсивликда ҳаракат қилиш қобилиятига алоҳида эътибор қаратган. Май ойидаги матбуот анжуманида у жамоанинг жисмоний тайёргарлигини яхшилаш асосий вазифалардан бири эканини айтган эди.
Канадага қарши назорат учрашувидан кейин ҳам мураббий халқаро футбол билан Осиё футболи ўртасидаги асосий фарқлардан бири айнан интенсивлик эканини очиқ таъкидлаган.
Муаммо фақат жисмоний тайёргарликда эмас
Юқори интенсивлик деганда футболчиларнинг шунчаки кўпроқ югуриши тушунилмайди. Бу бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажаришни англатади:
— тўп йўқотилган заҳоти прессинг бошлаш;
— ҳимоядан ҳужумга тез ўтиш;
— рақиб босими остида қисқа вақт ичида қарор қабул қилиш;
— позицияни йўқотмасдан катта ҳажмда ҳаракатланиш;
— ўйин суръатини 90 дақиқа давомида сақлаб қолиш.
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон футболчилари айрим эпизодларда рақиблар билан тенгма-тенг кураша олди. Бироқ ўйин тезлиги ошганида хатолар сони кўпайди, чизиқлар ўртасидаги масофа очилди ва рақиблар бўш ҳудудлардан самарали фойдаланди.
Португалияга қарши мағлубиятдан кейин Каннаваро масъулиятни футболчилар зиммасига юкламади. Аксинча, 0:5 ҳисобини ўзининг мураббийлик қарорлари билан боғлаб, жамоа бу тажрибадан сабоқ олиши кераклигини айтди.
Бу мағлубиятлар нимани ўзгартириши керак?
Ўзбекистоннинг илк мундиали натижа нуқтаи назаридан муваффақиятсиз ўтди. Буни учта мағлубият ва гуруҳдаги сўнгги ўриннинг ўзи кўрсатиб турибди. Аммо мусобақа миллий футболнинг қайси жиҳатлари халқаро даража талабларига ҳали мос келмаслигини ҳам очиб берди.
Каннаваронинг баёнотидан келиб чиқадиган асосий хулоса шу: муаммони фақат терма жамоа йиғилиши даврида ҳал этиб бўлмайди. Футболчилар клубларида ҳам доимий равишда юқори суръат, кучли рақобат ва катта босим остида ўйнаши керак.
Бу эса келгуси босқичда:
— ички чемпионатда ўйин тезлигини ошириш;
— футболчиларнинг жисмоний тайёргарлик тизимини кучайтириш;
— ёшлар футболида тез қарор қабул қилиш кўникмасини ривожлантириш;
— кучли чемпионатларда ўйнайдиган футболчилар сонини кўпайтиришни талаб қилади.
Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатига чиқиш орзусини амалга оширди, аммо мундиалнинг ўзи янги ҳақиқатни кўрсатди: турнирга етиб бориш билан унда рақобатбардош бўлиш — икки хил босқич.
Энди асосий савол мағлубиятларни кимнинг зиммасига юклашда эмас. Муҳими, Каннаваро олдиндан айтган муаммолар бўйича тизимли ўзгаришлар бошланадими ёки бу сабоқлар навбатдаги йирик мусобақагача яна унутиладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…