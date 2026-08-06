Ферран Торрес «ПСЖ»га йўл очди: энди қарор «Барселона» қўлида...
Ферран Торрес «PSJ»да фаолиятини давом эттиришга розилик берди, бироқ трансфер амалга ошиши учун Париж клубининг расмий таклифи ва «Барселона»нинг молиявий шартлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Торреснинг «Барселона» билан шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, клуб эса уни сотишни истамаса-да, муносиб таклифни кўриб чиқиши мумкин.
«Барселона» ҳужумчиси Ферран Торрес Парижда фаолиятини давом эттиришга қарши эмас. Испания матбуотига кўра, 26 ёшли футболчи «ПСЖ»га ўтиш учун «яшил чироқ» ёққан, аммо трансфернинг энг мураккаб қисми ҳали олдинда.
Энди барчаси Париж клубининг расмий таклифи ва «Барселона» белгилайдиган шартларга боғлиқ. Каталонияликларнинг бошқа бир юлдуз ҳужумчи бўйича режаси эса бу трансферни янада қизиқарли тусга киритмоқда.
Луис Энрикенинг шахсий қўнғироғи вазиятни ўзгартирди
Испаниянинг Sport.es нашри маълумотига кўра, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике Ферран Торресни ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган.
Испаниялик мутахассис футболчи билан шахсан мулоқот қилиб, унга Париж жамоасида муҳим ўрин ажратилишини айтган. Айнан шу суҳбатдан кейин Торрес Франция чемпионининг таклифини кўриб чиқишга розилик бергани таъкидланмоқда.
Луис Энрике ҳужумчининг имкониятларини яхши билади. У Испания миллий жамоасини бошқарган даврида Торресга мунтазам ишонч билдирган. Мураббий футболчининг ҳужум чизиғидаги бир нечта позицияда ўйнай олиши, юқори прессингда фаоллиги ва гол уриш қобилиятини қадрлайди.
Mundo Deportivo нашри ҳам «ПСЖ» ва футболчи томони ўртасида алоқалар бўлгани, музокараларда ижобий муҳит шаклланганини хабар қилган.
«Барселона» сотишни истамайди, аммо эшикни ҳам ёпмаган
Ферран Торреснинг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Каталония клуби унинг келишувини узайтиришни режалаштирмоқда.
Бироқ муносиб молиявий таклиф тушса, клуб трансферни кўриб чиқиши мумкин. Футболчини ҳозир сотиш «Барселона»га катта маблағ ишлаб олиш ва унинг шартномаси якунига яқинлашиши билан боғлиқ хавфни бартараф этиш имконини беради.
Шу билан бирга, Испания матбуотида вазият бўйича турлича маълумотлар тарқалмоқда. AS нашри «Барселона» Торресни сотувга қўймагани ва ҳали «ПСЖ»дан расмий таклиф олмаганини ёзди. 6 август ҳолатига кўра ҳам Париж клубининг аниқ таклифи каталонияликларга етиб келмаган.
Демак, ҳозирча футболчининг Парижга кўчиб ўтиши бўйича якуний келишув йўқ. Торреснинг розилиги трансфер учун муҳим қадам бўлиши мумкин, аммо ҳал қилувчи қарорни клублар қабул қилади.
Торреснинг сотилиши Хулиан Алваресга йўл очадими?
«Барселона» ҳужум чизиғини қайта шакллантириш устида ишламоқда. Каталония клубининг асосий мақсадларидан бири — «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Алварес.
Cadena SER радиостанцияси маълумотига кўра, «Барселона» аргентиналик футболчи учун 100 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаган. Бироқ мадридликлар уни осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас.
Ферран Торреснинг эҳтимолий сотилиши каталонияликларга:
— трансфер бюджетига қўшимча маблағ киритиш;
— маошлар жамғармасини қисқартириш;
— янги ҳужумчини рўйхатдан ўтказиш имкониятларини кенгайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Шу сабабли «ПСЖ»дан келадиган таклиф фақат Торреснинг келажагига эмас, «Барселона»нинг бутун трансфер стратегиясига таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
«ПСЖ» янги ҳужумчи учун маблағ тайёрлади
Париж клуби ҳам ҳужум чизиғида ўзгаришлар қилмоқда. «ПСЖ» Рандал Коло Муанини «Ювентус»га 38 миллион евро ва 12 миллион еврогача бонуслар эвазига сотди. Франциялик футболчи Турин клуби билан 2031 йилгача шартнома имзолади.
Ушбу трансфер «ПСЖ»га янги ҳужумчи харид қилиш учун молиявий имконият яратди. Луис Энрике эса ўзи яхши танийдиган ва тактик талабларига мос келадиган Торресни таркибга қўшиб олиш тарафдори экани айтилмоқда.
Ҳал қилувчи қадам қачон ташланади?
Испания матбуотига кўра, иштирокчи томонлар эҳтимолий трансфердан хабардор. Музокараларни Ферран Торрес «Барселона» машғулотларига қайтишидан олдин жадаллаштириш режалаштирилган.
Футболчининг жамоа ихтиёрига 12 август куни қайтиши кутилмоқда. Унинг клуб раҳбарияти билан ўтказадиган суҳбати келажагига аниқлик киритиши мумкин.
Ҳозирги вазиятда учта асосий шарт қолмоқда: «ПСЖ» расмий таклиф юбориши, «Барселона» молиявий шартларга рози бўлиши ва Торрес Париж клуби билан шахсий келишувга эришиши керак.
Шу сабабли трансфер яқинлашган бўлиши мумкин, аммо ҳали битим якунлангани йўқ. Энди асосий интрига — «ПСЖ»нинг қанча маблағ таклиф қилиши ва «Барселона» ўз ҳужумчисини сотишга рози бўладими-йўқми.
Янгиликни дўстларингиз билан улашинг ва фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…