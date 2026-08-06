Ферран Торрес «ПСЖ»га йўл очди: энди қарор «Барселона» қўлида...

·115·Спорт
Ферран Торрес «ПСЖ»га йўл очди: энди қарор «Барселона» қўлида...
Қисқача

Ферран Торрес «PSJ»да фаолиятини давом эттиришга розилик берди, бироқ трансфер амалга ошиши учун Париж клубининг расмий таклифи ва «Барселона»нинг молиявий шартлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Торреснинг «Барселона» билан шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, клуб эса уни сотишни истамаса-да, муносиб таклифни кўриб чиқиши мумкин.

«Барселона» ҳужумчиси Ферран Торрес Парижда фаолиятини давом эттиришга қарши эмас. Испания матбуотига кўра, 26 ёшли футболчи «ПСЖ»га ўтиш учун «яшил чироқ» ёққан, аммо трансфернинг энг мураккаб қисми ҳали олдинда.

Энди барчаси Париж клубининг расмий таклифи ва «Барселона» белгилайдиган шартларга боғлиқ. Каталонияликларнинг бошқа бир юлдуз ҳужумчи бўйича режаси эса бу трансферни янада қизиқарли тусга киритмоқда.

Луис Энрикенинг шахсий қўнғироғи вазиятни ўзгартирди

Испаниянинг Sport.es нашри маълумотига кўра, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике Ферран Торресни ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган.

Испаниялик мутахассис футболчи билан шахсан мулоқот қилиб, унга Париж жамоасида муҳим ўрин ажратилишини айтган. Айнан шу суҳбатдан кейин Торрес Франция чемпионининг таклифини кўриб чиқишга розилик бергани таъкидланмоқда.

Луис Энрике ҳужумчининг имкониятларини яхши билади. У Испания миллий жамоасини бошқарган даврида Торресга мунтазам ишонч билдирган. Мураббий футболчининг ҳужум чизиғидаги бир нечта позицияда ўйнай олиши, юқори прессингда фаоллиги ва гол уриш қобилиятини қадрлайди.

Mundo Deportivo нашри ҳам «ПСЖ» ва футболчи томони ўртасида алоқалар бўлгани, музокараларда ижобий муҳит шаклланганини хабар қилган.

«Барселона» сотишни истамайди, аммо эшикни ҳам ёпмаган

Ферран Торреснинг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Каталония клуби унинг келишувини узайтиришни режалаштирмоқда.

Бироқ муносиб молиявий таклиф тушса, клуб трансферни кўриб чиқиши мумкин. Футболчини ҳозир сотиш «Барселона»га катта маблағ ишлаб олиш ва унинг шартномаси якунига яқинлашиши билан боғлиқ хавфни бартараф этиш имконини беради.

Шу билан бирга, Испания матбуотида вазият бўйича турлича маълумотлар тарқалмоқда. AS нашри «Барселона» Торресни сотувга қўймагани ва ҳали «ПСЖ»дан расмий таклиф олмаганини ёзди. 6 август ҳолатига кўра ҳам Париж клубининг аниқ таклифи каталонияликларга етиб келмаган.

Демак, ҳозирча футболчининг Парижга кўчиб ўтиши бўйича якуний келишув йўқ. Торреснинг розилиги трансфер учун муҳим қадам бўлиши мумкин, аммо ҳал қилувчи қарорни клублар қабул қилади.

Торреснинг сотилиши Хулиан Алваресга йўл очадими?

«Барселона» ҳужум чизиғини қайта шакллантириш устида ишламоқда. Каталония клубининг асосий мақсадларидан бири — «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Алварес.

Cadena SER радиостанцияси маълумотига кўра, «Барселона» аргентиналик футболчи учун 100 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаган. Бироқ мадридликлар уни осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас.

Ферран Торреснинг эҳтимолий сотилиши каталонияликларга:

— трансфер бюджетига қўшимча маблағ киритиш;

— маошлар жамғармасини қисқартириш;

— янги ҳужумчини рўйхатдан ўтказиш имкониятларини кенгайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Шу сабабли «ПСЖ»дан келадиган таклиф фақат Торреснинг келажагига эмас, «Барселона»нинг бутун трансфер стратегиясига таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

«ПСЖ» янги ҳужумчи учун маблағ тайёрлади

Париж клуби ҳам ҳужум чизиғида ўзгаришлар қилмоқда. «ПСЖ» Рандал Коло Муанини «Ювентус»га 38 миллион евро ва 12 миллион еврогача бонуслар эвазига сотди. Франциялик футболчи Турин клуби билан 2031 йилгача шартнома имзолади.

Ушбу трансфер «ПСЖ»га янги ҳужумчи харид қилиш учун молиявий имконият яратди. Луис Энрике эса ўзи яхши танийдиган ва тактик талабларига мос келадиган Торресни таркибга қўшиб олиш тарафдори экани айтилмоқда.

Ҳал қилувчи қадам қачон ташланади?

Испания матбуотига кўра, иштирокчи томонлар эҳтимолий трансфердан хабардор. Музокараларни Ферран Торрес «Барселона» машғулотларига қайтишидан олдин жадаллаштириш режалаштирилган.

Футболчининг жамоа ихтиёрига 12 август куни қайтиши кутилмоқда. Унинг клуб раҳбарияти билан ўтказадиган суҳбати келажагига аниқлик киритиши мумкин.

Ҳозирги вазиятда учта асосий шарт қолмоқда: «ПСЖ» расмий таклиф юбориши, «Барселона» молиявий шартларга рози бўлиши ва Торрес Париж клуби билан шахсий келишувга эришиши керак.

Шу сабабли трансфер яқинлашган бўлиши мумкин, аммо ҳали битим якунлангани йўқ. Энди асосий интрига — «ПСЖ»нинг қанча маблағ таклиф қилиши ва «Барселона» ўз ҳужумчисини сотишга рози бўладими-йўқми.

Янгиликни дўстларингиз билан улашинг ва фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Ферран ТорресБарселонаПСЖЛуис Энрике
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)