Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?

·27·Фойдали
Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?

Асал инсониятга қадим замонлардан бери маълум бўлган энг ноёб табиий маҳсулотлардан биридир. Унинг энг қизиқарли хусусиятларидан бири шундаки, асал тўғри шароитда сақланса, йиллар, ҳатто минг йиллар давомида ҳам айнимайди. Хўш, бунинг сири нимада?

Мутахассисларнинг таъкидлашича, асал таркибида глюкоза оксидаза деб аталувчи табиий фермент мавжуд. Ушбу фермент асалдаги сув билан аралашганда ёки намлик таъсирида глюкозани парчалаб, водород периксид (Ҳ₂О₂) ҳосил қилади. Водород периксид бактериялар, замбуруғлар ва бошқа микроорганизмларнинг кўпайишини чеклаб, асалнинг бузилишига йўл қўймайди. Шу сабабли асал табиий антисептик маҳсулот сифатида ҳам қадрланади.

Бундан ташқари, асал таркибидаги намлик миқдори жуда паст бўлади. Микроорганизмлар эса кўпайиши учун нам муҳитга муҳтож. Асалда сувнинг камлиги уларнинг яшаши ва ривожланишини деярли имконсиз қилади.

Яна бир муҳим омил — асалнинг кислотали муҳити. Асалнинг pH қиймати одатда 3,2–4,5 оралиғида бўлади. Бу кислотали муҳит ҳисобланади ва кўпчилик бактериялар учун ноқулай бўлиб, бу ҳам маҳсулотнинг узоқ муддат бузилмаслигига ёрдам беради.

Айнан мана шу табиий хусусиятлар туфайли асал дунёдаги энг узоқ сақланадиган озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Оқартирилмаган ва тўғри сақланган табиий асал узоқ йиллар давомида ўзининг таъми, фойдали хусусиятлари ва сифатини сақлаб қолиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Бугун, 10:592 июлда туғилганлар: Ўзингиз ҳақингиздаги энг яширин сирлар!2 июлда туғилганлар: Ўзингиз ҳақингиздаги энг яширин сирлар!02.07, 18:39Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?Балки ризқ эшигимизни қоқиб турган бўлса-чи?02.07, 13:5430 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30 июнда туғилганлар: Сиз ўзингиз ҳақингизда буни билмайсиз!30.06, 15:2228 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28.06, 21:56Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?Сизни тўхтатаётган энг катта тўсиқ қаерда эканини биласизми?28.06, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради