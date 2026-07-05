Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»

·28·Спорт
Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»

Бразилия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Бруно Гимарайнс Норвегия ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-оффида бразилияликлар асосий фаворит экани ҳақидаги фикрига жавоб қайтарди.

Унинг таъкидлашича, Холанд бу гаплари орқали босимни Норвегиядан олиб, бутун масъулиятни Бразилия зиммасига юкламоқчи.

«Холанд фикрларини жуда айёрлик билан айтади»

Норвегия форварди жамоалар ўртасидаги 1/8 финал баҳси олдидан Бразилияни турнирнинг бош фаворити сифатида кўрсатган эди.

Гимарайнс эса бу фикрни оддий мақтов эмас, балки психологик ўйин сифатида қабул қилди.

«Холанд ўз фикрларини жуда айёрлик билан айтади. У босимни ўзларидан олиб, бутун масъулиятни бизга юкламоқчи», — деди бразилиялик футболчи.

«Футбол майдонда ҳал бўлади»

Гимарайнс рақиб футболчиларининг баёнотларига ортиқча эътибор бермаслигини ҳам таъкидлади.

«Ростини айтсам, бошқалар нима дегани мен учун унчалик аҳамиятли эмас. Футбол майдонда ҳал бўлади, 11 га 11 ўйналади», — деди у.

Унинг фикрича, баҳс кескин ва жисмоний курашларга бой ўтади.

Норвегиянинг асосий қуроли айтилди

Бразилия ярим ҳимоячиси Норвегиянинг кучли жиҳатларига ҳам тўхталди. Айниқса, рақиб таркибидаги баланд бўйли футболчилар ва ҳаводан узатмалар бразилияликлар учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

«Улар ҳам ўзининг кучли жиҳатларига эга. Баланд бўйли футболчилари бор, ҳаводан узатмалар билан ўйнашга уринишади. Биз эса ақл билан ҳаракат қилишимиз керак», — деди Гимарайнс.

«Холанд айёр футболчи»

Гимарайнс Холанднинг нафақат майдонда, балки ўйин олдидан ҳам рақибга босим ўтказишни яхши биладиган футболчи эканини қайд этди.

«Холанд айёр футболчи. Биз бунга тайёр бўлишимиз лозим», — дея унинг сўзларини Caze TVга таяниб Goal нашри келтирди.

Бразилия ва Норвегия ўртасидаги 1/8 финал баҳсида ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олади.

БразилияЭрлинг ХоландБруно ГимарайншНорвегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Бугун, 11:55Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Бугун, 11:00Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24 Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди