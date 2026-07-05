Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...

·42·Спорт
Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...

Парагвай терма жамоаси дарвозабони Орландо Хиль Францияга қарши 1/8 финал баҳсидан кейин Килиан Мбаппенинг хатти-ҳаракатидан қаттиқ норози бўлганини айтди.

Учрашув Франциянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ягона голни пенальтидан Мбаппе киритди.

Қўл узатди, аммо жавоб олмади

Финал ҳуштаги янграгач, Орландо Хиль французлар етакчиси олдига бориб, уни ғалаба билан табрикламоқчи бўлди.

Дарвозабон Мбаппега қўлини узатди, аммо Франция сардори унга эътибор қаратмади. Бу ҳолат парагвайлик футболчининг жаҳлини чиқарди.

Шундан сўнг Хиль тўпни Мбаппе томон отди.

«Мбаппе мени жуда жаҳлимни чиқарди. Мен унга қўлимни чўздим, ғалабаси билан табрикламоқчи бўлдим, лекин у мени бутунлай инкор қилди. Бу ҳолат мени қаттиқ асабийлаштирди», — деди дарвозабон.

Хиль учрашувнинг энг яхши футболчиси бўлди

Парагвай пенальтидан гол ўтказиб юборганига қарамай, Орландо Хиль учрашув давомида бир нечта хавфли зарбаларни қайтарди.

Турнир ташкилотчилари уни баҳснинг энг яхши футболчиси деб топди.

Мбаппе ҳам Парагвайдан норози эди

Ўз навбатида, Килиан Мбаппе ҳам учрашувдан кейин Парагвай футболчиларининг ҳаракатларини танқид қилган эди.

Франция етакчиси рақиб қўпол ва кўплаб қоидабузарликлар билан ўйнаганини таъкидлади. Шу сабабли ўйин давомида икки жамоа футболчилари ўртасида кескинлик юқори бўлиб қолди.

Франция минимал ҳисобда ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди. Аммо финал ҳуштагидан кейинги воқеа ҳам ўйиннинг ўзи каби қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайОрландо Хил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Бугун, 11:00Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24 Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди