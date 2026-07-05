Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...
Парагвай терма жамоаси дарвозабони Орландо Хиль Францияга қарши 1/8 финал баҳсидан кейин Килиан Мбаппенинг хатти-ҳаракатидан қаттиқ норози бўлганини айтди.
Учрашув Франциянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ягона голни пенальтидан Мбаппе киритди.
Қўл узатди, аммо жавоб олмади
Финал ҳуштаги янграгач, Орландо Хиль французлар етакчиси олдига бориб, уни ғалаба билан табрикламоқчи бўлди.
Дарвозабон Мбаппега қўлини узатди, аммо Франция сардори унга эътибор қаратмади. Бу ҳолат парагвайлик футболчининг жаҳлини чиқарди.
Шундан сўнг Хиль тўпни Мбаппе томон отди.
«Мбаппе мени жуда жаҳлимни чиқарди. Мен унга қўлимни чўздим, ғалабаси билан табрикламоқчи бўлдим, лекин у мени бутунлай инкор қилди. Бу ҳолат мени қаттиқ асабийлаштирди», — деди дарвозабон.
Хиль учрашувнинг энг яхши футболчиси бўлди
Парагвай пенальтидан гол ўтказиб юборганига қарамай, Орландо Хиль учрашув давомида бир нечта хавфли зарбаларни қайтарди.
Турнир ташкилотчилари уни баҳснинг энг яхши футболчиси деб топди.
Мбаппе ҳам Парагвайдан норози эди
Ўз навбатида, Килиан Мбаппе ҳам учрашувдан кейин Парагвай футболчиларининг ҳаракатларини танқид қилган эди.
Франция етакчиси рақиб қўпол ва кўплаб қоидабузарликлар билан ўйнаганини таъкидлади. Шу сабабли ўйин давомида икки жамоа футболчилари ўртасида кескинлик юқори бўлиб қолди.
Франция минимал ҳисобда ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди. Аммо финал ҳуштагидан кейинги воқеа ҳам ўйиннинг ўзи каби қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
…