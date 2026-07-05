Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...
Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичларидаги голлари сонини 11 тага етказиб, ўз шахсий рекордини янада яхшилади.
Парагвайга қарши нимчорак финал баҳсида урилган ягона гол французларни чоракфиналга олиб чиқди.
Ҳал қилувчи гол — 70-дақиқада
2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Франция Парагвайга қарши майдонга тушди.
Учрашувнинг 70-дақиқасида французлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп олдига келган Мбаппе зарбани аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди.
Қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади ва Франция 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Танташев бошқарган учрашув
Беллашув АҚШнинг Пенсильвания штатидаги Филадельфия шаҳрида жойлашган «Линкольн Файненшел Филд» стадионида ўтказилди.
Учрашувга ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташев бош ҳакам сифатида хизмат қилди.
Плей-оффдаги 11-гол
Парагвай дарвозасига киритилган гол Мбаппе учун жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичларидаги 11-гол бўлди.
2026 йилги мундиалга қадар ушбу кўрсаткич бўйича энг яхши натижа Бразилия футболи афсоналарига тегишли эди:
Леонидас — 5 ўйинда 8 гол;
Роналдо — 10 ўйинда 8 гол.
Мбаппе бу икки афсонавий футболчининг натижасини ортда қолдириб, плей-офф баҳсларидаги голлари сонини икки хонали кўрсаткичдан ҳам оширди.
Рекорд Швецияга қарши янгиланганди
Франция етакчиси бразилияликлар рекордини ҳали 1/16 финал босқичидаёқ янгилаган эди.
Ўша учрашувда Мбаппе Швеция дарвозасига икки бор йўл топиб, Франциянинг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабасини таъминлаган.
Парагвайга қарши гол эса унинг рекорд натижасини 11 тага етказди. Мбаппе учун мундиал давом этмоқда, демак, бу рақам ҳали яна ўсиши мумкин.
…