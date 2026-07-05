Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...

·38·Спорт
Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...

Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичларидаги голлари сонини 11 тага етказиб, ўз шахсий рекордини янада яхшилади.

Парагвайга қарши нимчорак финал баҳсида урилган ягона гол французларни чоракфиналга олиб чиқди.

Ҳал қилувчи гол — 70-дақиқада

2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Франция Парагвайга қарши майдонга тушди.

Учрашувнинг 70-дақиқасида французлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп олдига келган Мбаппе зарбани аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди.

Қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади ва Франция 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Танташев бошқарган учрашув

Беллашув АҚШнинг Пенсильвания штатидаги Филадельфия шаҳрида жойлашган «Линкольн Файненшел Филд» стадионида ўтказилди.

Учрашувга ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташев бош ҳакам сифатида хизмат қилди.

Плей-оффдаги 11-гол

Парагвай дарвозасига киритилган гол Мбаппе учун жаҳон чемпионатлари плей-офф босқичларидаги 11-гол бўлди.

2026 йилги мундиалга қадар ушбу кўрсаткич бўйича энг яхши натижа Бразилия футболи афсоналарига тегишли эди:

  • Леонидас — 5 ўйинда 8 гол;

  • Роналдо — 10 ўйинда 8 гол.

Мбаппе бу икки афсонавий футболчининг натижасини ортда қолдириб, плей-офф баҳсларидаги голлари сонини икки хонали кўрсаткичдан ҳам оширди.

Рекорд Швецияга қарши янгиланганди

Франция етакчиси бразилияликлар рекордини ҳали 1/16 финал босқичидаёқ янгилаган эди.

Ўша учрашувда Мбаппе Швеция дарвозасига икки бор йўл топиб, Франциянинг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабасини таъминлаган.

Парагвайга қарши гол эса унинг рекорд натижасини 11 тага етказди. Мбаппе учун мундиал давом этмоқда, демак, бу рақам ҳали яна ўсиши мумкин.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайСтокгольмФилидельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24 Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Килиан Мбаппе: «Биз ҳам қўпол футбол ўйнай оламиз»Бугун, 10:05Дешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиДешам Парагвайга қарши ўйин нега қийин кечганини айтдиБугун, 10:03Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди