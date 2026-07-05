Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Истанбулда кучли ёғингарчилик кузатилди. Қисқа вақт ичида катта миқдорда ёмғир ёғиши оқибатида шаҳарнинг айрим кўчаларида сув тўпланиб, транспорт ҳаракати қийинлашди.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларига кўра, айрим йўлларда автомобиллар секин ҳаракатланган, баъзи ҳудудларда эса тирбандлик юзага келган. Сув босган кўчаларда ҳайдовчилар ҳаракатни давом эттиришда қийинчиликка дуч келган.
Ёғингарчиликнинг қисқа вақтда кучайиши шаҳар инфратузилмасига ҳам босимни оширган. Ҳозирча етказилган зарар ва жабрланганлар ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…