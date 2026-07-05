Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Гуандун провинциясининг Шанту шаҳрида бир эркакнинг ёш қизчани каналга ташлагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ҳодиса йўл четида, одамлар кўз ўнгида содир бўлган.
Кадрларда скутерда ўтиб кетаётган йўловчи ҳеч иккиланмай транспорт воситасини тўхтатиб, сувга сакраганини кўриш мумкин. Қирғоқдаги яна бир гувоҳ ҳам унга қўшилиб, қизчани чиқариб олишга ёрдам берган.
Маълумотларга кўра, бу ишни қилган эркак қизчанинг руҳий касалликдан азият чекувчи акаси бўлган. У ҳодисадан сўнг махсус шифохонага жойлаштирилган.
Қизча омон қолган ва унда жароҳат аниқланмаган. Шанту маҳаллий маъмурияти эса тезкор ҳаракат қилган икки кишини расман тақдирлаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…