Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди

·1·Маданият
Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди

Турк актрисаси Фаҳрие Эвжен узоқ танаффусдан сўнг яна экранларга қайтишга тайёр. У “Дарбон” номли янги кўп қисмли сериалда бош роллардан бирини ижро этишга розилик бергани маълум бўлди.

Бироқ ушбу хушхабар актрисанинг барча мухлисларини бирдек қувонтирмади. Сериалда Фаҳрие Эвженнинг ҳамкори сифатида таниқли актёр Октай Кайнарча танлангани ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Мухлисларнинг асосий эътирози актёр ва актриса ўртасидаги 21 ёш фарқи билан боғлиқ. Кўплаб интернет фойдаланувчилари улар экранда жуфтлик сифатида унчалик мос кўринмаслигини таъкидламоқда.

Бундан ташқари, айрим фойдаланувчилар Октай Кайнарчанинг аввал тергов доирасида тилга олинганини ҳам эслатмоқда. Шу билан бирга, унга нисбатан билдирилган айбловлар судда исботланмагани ва у айбдор деб топилмагани ҳам қайд этилмоқда. Шунга қарамай, айрим мухлислар тергов билан боғлиқ масалалар тўлиқ якунланмагунча унинг янги лойиҳаларда иштирок этмаслиги керак, деган фикрни илгари сурмоқда.

Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди

Ҳозирча сериал қаҳрамонлари ўртасида романтик муносабатлар бўлиши ҳақида расмий маълумот берилмаган. Бироқ бу ҳолат ҳам мухлислар орасидаги баҳсларга чек қўймади. Уларнинг бир қисми Фаҳрие Эвженга бошқа актёр ҳамкорлик қилганида сериал янада муваффақиятли бўлиши мумкин эди, деган фикрни билдирмоқда.

Маълумотларга кўра, “Дарбон” сериалининг премьераси куз мавсумида АТВ телеканалида намойиш этилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 10:34Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Бугун, 10:06Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Кеча, 18:51Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Кеча, 18:32Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Кеча, 18:19Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Сурайё Қосимованинг “Тренд-Бренд”и тармоқларда катта қизиқиш уйғотди (видео)Кеча, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди