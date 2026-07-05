Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...
Инсон кўпинча танасидан куч, чирой ва соғломлик талаб қилади. Аммо унга қандай муносабатда бўлаётгани, қандай фикрлар билан яшаётгани ва кундалик одатлари ҳақида ҳар доим ҳам ўйлаб кўрмайди.
Тасаввур қилинг, танангиз сиз билан гаплаша олса, у нималарни айтарди?
«Мени қандай кўрсанг, ўзингни шундай ҳис қиласан»
Танамиз, аввало, ўзимизни қабул қилишимизни истайди. Доимий равишда ташқи кўринишимизни танқид қилиш ўрнига, ўзимизга меҳр ва ҳурмат билан муносабатда бўлиш муҳим.
«Мени чиройли деб тасаввур қил. Камчиликларимни эмас, кучли жиҳатларимни ҳам кўр», — дегандек бўлади танамиз.
Инсон ўзини севиши — камчиликларни инкор этиш эмас. Бу ўзини ҳақорат қилмасдан, соғлом ва яхши томонга ўзгаришга ҳаракат қилишдир.
Салбий фикрлар танани чарчатади
Доимий хавотир, қўрқув ва салбий хаёллар инсоннинг руҳий ҳолатига, уйқусига ва кундалик фаоллигига таъсир қилиши мумкин.
Касаллик аломатларини ўзимиздан тинмай қидириш, ҳар бир оғриқни энг ёмон ҳолатга йўйиш хотиржамлигимизни йўқотади. Шунинг учун танамиз гўё шундай дейди:
«Мени қўрқув билан эмас, эътибор ва ғамхўрлик билан тингла».
Қувончли фикрлар, яхши мулоқот ва севимли машғулотлар эса кайфиятни кўтариб, инсонга янги куч бағишлайди.
Танамизда тикланиш имконияти бор
Инсон танаси жуда мураккаб ва ажойиб тизимдир. У дам олиш, тўғри овқатланиш, жисмоний фаоллик ва тиббий ёрдам орқали кўплаб жараёнларни тиклаш қобилиятига эга.
Бироқ фақат ишончнинг ўзи ҳар қандай касалликни даволайди, деб ўйлаш тўғри эмас. Ижобий кайфият даволаниш жараёнида ёрдам бериши мумкин, аммо у шифокор кўриги ва зарур муолажалар ўрнини босмайди.
Ёш ҳақидаги рақамларга боғланиб қолманг
Айрим инсонлар 35–40 ёшдан кейин ўзини қариб қолгандек ҳис қила бошлайди. Аслида эса фаоллик, қизиқиш ва янги мақсадлар учун аниқ ёш чегараси йўқ.
Танамизга «энди кеч», «мен қаридим» деган сигналларни бериш ўрнига, уни ҳаракат, тоза ҳаво ва янги таассуротлар билан қўллаб-қувватлаш керак.
Ёш — фақат паспортдаги рақам. Турмуш тарзи эса ўз қўлимизда.
Овқатланишда танангизни тингланг
Бирор нарса емоқчи бўлганингизда ўзингиздан сўранг:
Мен ҳақиқатан ҳам очманми?
Танамга ҳозир нима керак?
Бу овқатдан кейин ўзимни қандай ҳис қиламан?
Танани тинглаш — ҳамма нарсадан воз кечиш дегани эмас. Бир бўлак торт инсонни дарҳол семиртириб юбормайди. Муҳими — умумий овқатланиш тартиби, ҳаракат ва мувозанат.
Гўзаллик фақат ташқи воситаларда эмас
Танамизга турли муолажалар ва сунъий воситаларни қўллашдан аввал уларнинг зарурати ва хавфсизлигини ўйлаб кўриш керак.
Гўзаллик кўпинча қуйидаги оддий одатлардан бошланади:
етарлича ухлаш;
тоза ва мувозанатли овқатланиш;
сув ичиш;
ҳаракат қилиш;
ўзини доимий танқид қилмаслик.
Ҳар қандай косметик ёки тиббий муолажа эса малакали мутахассис маслаҳати билан амалга оширилиши лозим.
Танамиз ҳаракатни яхши кўради
Тоза ҳавода сайр қилиш, сузиш, югуриш, рақсга тушиш ёки массаж — буларнинг барчаси танани жонлантиради.
Кун бўйи телевизор, телефон ёки компьютер қаршисида ўтириш эса чарчоқ, бел ва бўйинда оғриқ ҳамда ҳаракатсизликка олиб келиши мумкин.
Ҳар куни ҳатто 20–30 дақиқалик сайр ҳам яхши одат учун бошланиш бўла олади.
Танангизга раҳмат айтишни унутманг
Инсон кўпинча танасини фақат бирор жойи оғриганда эслайди. Аслида эса ҳар куни нафас олиш, юриш, кўриш, эшитиш ва ҳис қилиш имкониятининг ўзи катта неъматдир.
«Мен сенинг танангман. Мени тингла, асра ва менга душман эмас, дўст каби муносабатда бўл», — дегандек бўлади у.
Ўзингизни севинг ва бошқаларнинг гапига боғланиб қолманг
Одамлар сиз ҳақингизда ҳар хил фикр билдириши мумкин. Барчани рози қилишнинг эса имкони йўқ.
Шунинг учун:
ўзингизни асранг;
яхши нарсалар ҳақида кўпроқ ўйланг;
бошқаларни ғийбат қилманг;
меҳр беринг ва меҳр қабул қилишни ўрганинг;
эътибор ва муҳаббатни фақат талаб қилмай, ўзингиз ҳам улашинг.
Танамиз бизга бутун умр хизмат қилади. Унга салбий сўзлар, зарарли одатлар ва бепарволик эмас, меҳр, ҳаракат ва ғамхўрлик керак.
Ўз танангизни севинг. Аммо унда ташвишли ўзгаришларни сезсангиз, фақат ижобий фикрларга суяниб қолмасдан, шифокорга мурожаат қилишни ҳам унутманг.
…